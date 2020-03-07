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Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"

Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"
14:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский сравнил сериал "Слуга народа", где он играл роль президента, с реальным постом главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский, примерявший на себя роль главы государства в известном сериале еще до выборов, в интервью The Guardian сначала сказал, что на самом деле "это очень похоже".

При этом Зеленский сразу же поправился, отметив, что президентство — это тяжелая ноша и в реальности трудностей очень много, пишут Факты.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда", — сказал Зеленский, вспомнив, в частности протесты в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая.

Напомним, сериал "Слуга народа" в Украине вышел на экраны в 2015 году. Было снято три сезона (51 серия).

Зеленский: В России появится новый президент

В Украине считают, что фильм помог Зеленскому выиграть выборы и стать президентом. Между тем, по последним социологическим опросам, проведенным в феврале 2020 года, степень доверия украинцев к главе государства падает.

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Сериал, Президент, Владимир Зеленский, Слуга народа.
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