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Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде

Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "Слуге народа" прогнозируют, что у Авакова появится заместитель, который сможет сменить его на посту главы МВД.

Арсен Аваков будет руководить Министерством внутренних дел в новом правительстве, однако у него появится заместитель, который потенциально сможет в будущем возглавить МВД.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала депутат, отвечая на вопрос, ищут ли замену Авакову.

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Она выразила сомнение в возможности назначения министром внутренних дел человека без опыта, поскольку МВД - "это безопасность людей".

"Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и о полиции, и, очевидно, относительно других моментов. Очевидно - и это правда - нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - пояснила она.

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Вспоминая события в Новых Санжараж, представительница СН заявила, что тогда Аваков сумел удержать ситуацию: "Смотрите, есть приказ или задание. Оно выполнено".

Как сообщалось ранее, вечером 4 марта парламент утвердил новый состав Кабмина, в который, среди прочих, вошел действующий на тот момент глава МВД Аваков.

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МВД, Арсен Аваков, Слуга народа, Евгения Кравчук.
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