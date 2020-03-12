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Госавиаслужба совместно с СБУ провели учения на объектах критической инфраструктуры авиаотрасли

Госавиаслужба совместно с СБУ провели учения на объектах критической инфраструктуры авиаотрасли
16:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:СБУ и Госавиаслужба провели учения с целью выявления и дальнейшего недопущения факторов потенциальных угроз на объектах инфраструктуры авиационной отрасли.

СБУ и Госавиаслужба провели совместные учения на объектах критической инфраструктуры авиационной отрасли с целью своевременного выявления и недопущения факторов возникновения потенциальных угроз на этих объектах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Тренировки имитируют захват самолетов или заложников, размещение на борту воздушных судов или в аэропортах макетов оружия и взрывчатых веществ. Обучение также предусматривают контроль за действиями персонала аэропорта и авиакомпаний при сообщении об условном теракте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2018-2020 годах СБУ и Госавиаслужба провели ситуационные эксперименты на крупнейших аэропортах страны. По результатам тренировок были предоставлены выводы и рекомендации руководству и персоналу авиакомпаний по устранению выявленных недостатков.

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Украина, СБУ, Учения, Госавиаслужба.
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