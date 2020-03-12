Коронавирусная угроза: НАТО отложили визит в Украину

Новости Украины:Минобороны Украины делают все, чтобы ВСУ были максимально приближены и адаптированы к стандартам НАТО.

Минобороны делает все, чтобы Вооруженные Силы Украины были максимально адаптированы к силам НАТО.

Об этом сказала на пресс-конференции пресс-секретар министра обороны Украины Светлана Павловская.

"МОУ делает все, чтобы Вооруженные Силы были максимально взаимосовместимы с силами государств членов Альянса во время совместных действий в операциях и миссиях под руководством НАТО", - сказала Павловская.

По ее словам, в 2019 году в НАТО закончился очередной цикл процесса планирования и оценки сил, и в этом году будут определяться новые цели партнерства на 2020-21 годы. Однако из-за коронавируса приезд экспертов НАТО перенесен.

Павловская объяснила, что стандарты НАТО - это нормативно-правовые акты, упорядочивающих ту или иную сферу деятельности ВС. И еще ни одна страна из 29 государств-членов НАТО не имплементировала все действующие стандарты. В частности, Германия часто использует так называемую имплементацию с ограничением, что связано с необходимостью адаптации стандарта к национальным условиям.

Кроме того Павловская отметила, что в НАТО вступает страна, а не отдельно ВС, и необходимые изменения коснутся всего государства, в не только сил обороны.

Как сообщалось, вчера новый министр обороны Андрей Таран в обращении к руководящему составу Минобороны и Генштаба подчеркнул, что полная адаптация ВС Украины к стандартам НАТО в ближайшее время является недостижимой.

В свою очередь депутаты "Европейской Солидарности" заявили, что выступление министра, касающееся недосягаемых для ВСУ стандартов НАТО, противоречит Конституции Украины в части стратегической цели государства - членства в Европейском Союзе и НАТО.