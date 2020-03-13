13 марта - приметы и обряды в Васильев день

Новости Украины:Обычно 13 марта бывает оттепель. По приметам дня судили об урожае.

Традиции на 13 марта

В этот день было принято приносить в дом сосновую ветку - верили, что она очищает воздух в доме и дает здоровье его обитателям. Из сосновых почек и хвои готовили в этот день разные настои и чаи.

С этого дня начинает таять снег на крышах, полагают, что в этот день бывает всегда оттепель.

У детей, страдающих водянкой, пухнет живот, и крестьяне говорили: "Беда нашла на ребят: растут в брюхо". Эту болезнь называли овечьей одышкой. Детей, страдающих этой болезнью, можно было вылечить следующим средством: больное дитя, закутав в овчинный тулуп, мать клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу и потом опять выгонял на улицу. Крестьяне верили, что овцы, переступая через больного ребенка, уносили с собой детскую болезнь. Во многих местностях в этот день пилили дрова, на санях вывозили к берегу реки бревна для сплава.

Приметы на 13 марта

Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) - и капель пойдет.

Придет Василий-капельник - и зима заплачет.

Длинные капельники (сосульки) - долгий лен.

Если в Васильев день дождь, быть лету доброму.

Если у проталин вокруг дерева крутые края - крута будет весна, пологи - весна протяжлива.

На Василия теплого солнце в кругах - к урожаю.

Василий-капельник капли дает, капли уж будут - к доброму году.

Василий-капельник - с крыш капает.

Длинные сосульки-к долгой весне.

Если на Василия Исповедника грач прилетел - быть лету мокрому, а снег сойдет рано.

С Василия теплого пора собирать сосновые почки.

С Василия теплого тает снег на крышах.