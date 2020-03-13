Скачать
Пятница, 13.03.2020
Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
В Украине из-за карантина все школы могут перейти на дистанционное обучение
В Украине все школы могут перейти на дистанционное обучение
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
13 марта - приметы и обряды в Васильев день
13 марта - приметы и обряды в Васильев день

13 марта - приметы и обряды в Васильев день

13 марта - приметы и обряды в Васильев день
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Обычно 13 марта бывает оттепель. По приметам дня судили об урожае.

Традиции на 13 марта

В этот день было принято приносить в дом сосновую ветку - верили, что она очищает воздух в доме и дает здоровье его обитателям. Из сосновых почек и хвои готовили в этот день разные настои и чаи.

С этого дня начинает таять снег на крышах, полагают, что в этот день бывает всегда оттепель.

У детей, страдающих водянкой, пухнет живот, и крестьяне говорили: "Беда нашла на ребят: растут в брюхо". Эту болезнь называли овечьей одышкой. Детей, страдающих этой болезнью, можно было вылечить следующим средством: больное дитя, закутав в овчинный тулуп, мать клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу и потом опять выгонял на улицу. Крестьяне верили, что овцы, переступая через больного ребенка, уносили с собой детскую болезнь. Во многих местностях в этот день пилили дрова, на санях вывозили к берегу реки бревна для сплава.

 

Приметы на 13 марта

Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) - и капель пойдет.

Придет Василий-капельник - и зима заплачет.

Длинные капельники (сосульки) - долгий лен.

Если в Васильев день дождь, быть лету доброму.

Если у проталин вокруг дерева крутые края - крута будет весна, пологи - весна протяжлива.

На Василия теплого солнце в кругах - к урожаю.

Знаменательные события в истории: 13 марта 2020 года

Василий-капельник капли дает, капли уж будут - к доброму году.

Василий-капельник - с крыш капает.

Длинные сосульки-к долгой весне.

Если на Василия Исповедника грач прилетел - быть лету мокрому, а снег сойдет рано.

С Василия теплого пора собирать сосновые почки.

С Василия теплого тает снег на крышах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, Васильев день, 13 марта, Василий капельник, Василий теплый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
02 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
03 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
04 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
В Норвегии от коронавируса умер первый человек
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
Жена Трюдо заразилась коронавирусом
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Рецепт дня: Свинина, тушенная в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь