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Пятница, 13.03.2020
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Местами дождь и похолодание: чем "удивит" погода сегодня, 13 марта

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Местами дождь и похолодание: чем "удивит" погода сегодня, 13 марта
08:45 Сегодня Телеграф https://unsplash.com

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки в Украине немного похолодает.

В ближайшие сутки, 13 марта, юг и юго-восток Украины останутся в теплой и сухой воздушной массе, на остальную территорию переместится более прохладный и влажный воздух из Центральной Европы, а выходные дни по всей стране ожидается существенное понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в пятницу в западных и северных областях, днем по всей Украине, кроме южных, Донецкой и Луганской областей, ожидается небольшой дождь. Днем на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Карта осадков 13 марта / windy.com

Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных и северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в южных областях до - 20°.

Карта ветров 13 марта / windy.com

Прогноз погоды на Пятницу, 13 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +8…+10, небольшой дождь

  • Львов – +8…+10, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

  • Тернополь – +8…+10, небольшой дождь

  • Черновцы – +10…+12, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +8…+10, небольшой дождь

  • Луцк – +9…+11, небольшой дождь

  • Ровно – +8…+10, небольшой дождь

  • Житомир –  +8…+10, небольшой дождь

  • Винница –  +10…+12, небольшой дождь

  • Одесса – +13…+15, переменная облачность

  • Николаев – +17…+19, переменная облачность

  • Херсон – +16…+18, переменная облачность

  • Симферополь – +14…+16, переменная облачность

  • Кропивницкий – +15…+17, небольшой дождь

  • Черкассы – +12…+14, небольшой дождь

  • Чернигов – +9…+11, переменная облачность

  • Сумы – +9…+11, переменная облачность

  • Полтава – +13…+15, небольшой дождь

  • Днепр – +16…+18, небольшой дождь

  • Запорожье – +15…+17, переменная облачность

  • Донецк – +15…+17, переменная облачность

  • Луганск – +14…+16, переменная облачность

  • Харьков – +13…+15, небольшой дождь

  • Киев – +10…+12, переменная облачность

Погода 13 марта / meteo.gov.ua

В Киеве в пятницу небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,3 градусов тепла в 2001 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1928 году.

Погода 14 марта / meteo.gov.ua 

В субботу, 14 марта, ночью в центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются умеренные дожди, днем в Волынской, Ровенской, северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях - небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. 

13 марта - приметы и обряды в Васильев день

Понижение температуры: ночью 0-5° тепла, на юге до 8°; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 9-14°.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с . Температура ночью 2-4° выше ноля, днем 5-7°.

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Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Холод, Март, Прогноз погоды, 13 марта.
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