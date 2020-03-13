Местами дождь и похолодание: чем "удивит" погода сегодня, 13 марта

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки в Украине немного похолодает.

В ближайшие сутки, 13 марта, юг и юго-восток Украины останутся в теплой и сухой воздушной массе, на остальную территорию переместится более прохладный и влажный воздух из Центральной Европы, а выходные дни по всей стране ожидается существенное понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в пятницу в западных и северных областях, днем по всей Украине, кроме южных, Донецкой и Луганской областей, ожидается небольшой дождь. Днем на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Карта осадков 13 марта / windy.com

Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных и северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в южных областях до - 20°.

Карта ветров 13 марта / windy.com

Прогноз погоды на Пятницу, 13 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10, небольшой дождь

Львов – +8…+10, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

Тернополь – +8…+10, небольшой дождь

Черновцы – +10…+12, небольшой дождь

Хмельницкий – +8…+10, небольшой дождь

Луцк – +9…+11, небольшой дождь

Ровно – +8…+10, небольшой дождь

Житомир – +8…+10, небольшой дождь

Винница – +10…+12, небольшой дождь

Одесса – +13…+15, переменная облачность

Николаев – +17…+19, переменная облачность

Херсон – +16…+18, переменная облачность

Симферополь – +14…+16, переменная облачность

Кропивницкий – +15…+17, небольшой дождь

Черкассы – +12…+14, небольшой дождь

Чернигов – +9…+11, переменная облачность

Сумы – +9…+11, переменная облачность

Полтава – +13…+15, небольшой дождь

Днепр – +16…+18, небольшой дождь

Запорожье – +15…+17, переменная облачность

Донецк – +15…+17, переменная облачность

Луганск – +14…+16, переменная облачность

Харьков – +13…+15, небольшой дождь

Киев – +10…+12, переменная облачность

Погода 13 марта / meteo.gov.ua

В Киеве в пятницу небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,3 градусов тепла в 2001 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1928 году.

Погода 14 марта / meteo.gov.ua

В субботу, 14 марта, ночью в центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются умеренные дожди, днем в Волынской, Ровенской, северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях - небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понижение температуры: ночью 0-5° тепла, на юге до 8°; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 9-14°.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с . Температура ночью 2-4° выше ноля, днем 5-7°.