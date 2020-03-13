У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Имя Василий имеет греческие корни, образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос.

Имя Василий означает "царственный", "царский", также переводят как "царь". Это имя появилось со времен персидских войн и имело поначалу значение "правитель, персидский царь, князь".

В Англии распространена форма Бэзил, во Франции – Базиль. В Испании Василия будут звать Басилио, Басиль, в Португалии – Базилиу, в Германии – Базилиус, Базиль, в Румынии – Василие, в Греции – Василиос, Василис, Василас, в Финляндии – Паси. От имени Василий образованы женские имена Василиса (Василисса), Василида, Василина, Василика, имеющие значение "царица", "царственная".

Сложно найти более открытого человека, чем Василий. Все, что он делает, он делает ради своего удовольствия. Обладая уравновешенной психикой, мужчина редко выходит из себя. Будучи неизменно спокойным и флегматичным, Вася открыт и доброжелателен с людьми, хорошо находит общий язык с каждым.

Василий не очень любит влиять на события, ему привычнее, чтоб все шло само по себе. Развитие событий он часто предсказывает, опираясь на развитое чувство интуиции. Мужчине от природы дана сильная воля, помогающая ему противостоять неразумным действиям других. Правда иногда это означает вмешательство в чужие дела.

Василий – человек, тонко чувствующий природу. Он властен и силен, хорошо знает себе цену. В своем стремлении к совершенству мужчина никогда не унывает, а его рвение иногда перерастает в упрямство. Васю нельзя назвать семейным человеком. Он не особо привязан к своим близким, не вмешивается в их судьбу. Любые бытовые неудобства Василий принимает безропотно, без жалоб на свою судьбу. С родственниками жены общается ровно, к тестю относится лучше, чем к теще.

В жизни Василия ждет много трудностей. Он наделен отличной памятью и колоссальной любознательностью. По любому вопросу Вася вырабатывает свое мнение. В поступках мужчины в одинаковой мере проявляется субъективность и объективность, нерешительность и уверенность в себе.

Открытость и оптимистичность Василия притягивают к нему людей. Он доброжелательный человек, поэтому окружающим с ним приятно и легко общаться. Давления на свою точку зрения Василий не потерпит ни от кого, ни от друзей, ни от родных. Но его способность находить золотую середину, позволяет ему избегать конфликтов и ссор, не смотря на то, что Василий превосходный спорщик, готовый предоставить сотни весомых аргументов в пользу своей точки зрения.

Василий славится безупречным с точки зрения нравственности поведением. К товарищам он бескорыстен, к друзьям – верен. По отношению к женщинам Вася всегда старается быть рыцарем. Особенно льстит ему, когда эти старания бывают замечены.

Василий часто увлекается футболом или хоккеем. Правда, ему не обязательно играть в них, достаточно просто наблюдать с трибуны. На первом месте у этого мужчины всегда стоит общение с друзьями.

Будущую профессию Василий выбирает очень тщательно. Как правило, мужчина имеет склонность к изобретательской и руководящей деятельности. Однако стремление делать все самостоятельно несколько мешает ему руководить. Предпринимательская деятельность удается Василию еще меньше. Он не инициативен, не склонен ломать традиции, избегает крутых поворотов.

В Василии нет четко выраженных отрицательных или положительных качеств. Всего в нем в меру: и наблюдательности, и хитрости, и осторожности, и осмотрительности. Это помогает ему быть уверенным в себе молодым человеком, который может добиться больших успехов и в науке, и в технике, и в бизнесе. Но у Василия нет стремления быть первым, быть лидером, он спокойно может подождать своей очереди. Поэтому вполне может довольствоваться ролями заместителей или начальников небольших подразделений, например, главным менеджером по продажам.

Поздравления

С именинами, Василий!

Счастья, мира и добра!

Поскорее собирайся —

Отмечать давно пора!

Ты таким же оставайся

Настоящим, как всегда!

Только чаще улыбайся,

Пусть уйдет навек беда!

Василий — это царь с харизмой бесконечной,

Вы — уважаемый в народе человек!

Пусть ангел Вас хранит на небе вечность,

А Бог пусть в жизни помогает целый век.

Василий — царская душа!

Сегодня Вас мы поздравляем

И счастья, радости желаем,

Почтительно и не дыша.

Мы сегодня поздравляем

От души тебя, Василий,

Будь успешным и веселым,

Зря не трать своих усилий,

Намечай скорее цели,

К ним иди без остановки,

Оставайся самым умным,

Смелым, добрым, сильным, ловким!

С праздником тебя, Василий,

Поздравляю от души!

Счастья, радости и силы,

Падать духом не спеши!

Улыбнись беде в лицо,

Пусть узнает, кто сильней!

Будь своей судьбы творцом –

Лишь вперед! И не робей!

Нет причины унывать,

Дорогой ты наш Василий,

Пусть дела идут на пять,

Будь всегда такой же сильный.

Пусть с рассветом каждый день

В дом врывается удача,

И уйдут невзгоды в тень,

Только так, а не иначе!

Поздравляю, Васенька, тебя!

Пусть твои сбываются желанья,

Удаются пусть твои дела:

Планы, мысли, начинанья.

Настроенье пусть твое,

Словно солнышко блистает.

Будет пусть тебе подвластно все,

И любовь пусть душу согревает.