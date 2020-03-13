Дожди и заморозки: в Украину идет похолодание

Новости Украины:По прогнозам Укргидрометцентра в ближайшие дни ожидаются дожди с мокрым снегом и заморозки.

В ближайшие дни весна приостановит свое стремительное наступление в Украине, в субботу температурный фон немного снизится, особенно в северо-западной части страны, а в воскресенье в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы существенно похолодает по всей стране.

Как сообщает Укргидрометцентр, 14 марта ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части и на востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; в западных, северных и Винницкой областях 4-9° тепла; на остальной территории 10-15°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.

Прогноз погоды на 14 марта, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 15 марта, без осадков, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 7-12° мороза , на юге, востоке и а Днепропетровской области около 0 °; днем 1-6° тепла, на Закарпатье 5-10°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.