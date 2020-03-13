Март побил очередной температурный рекорд

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15:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Температура в Киеве в четверг соответствовала середине апреля.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

"Температура под утро 13 марта не опустилась ниже 8,0°С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 2008 года, на 1,3°С. Это уже 9 температурных рекордов в столице, зафиксированных с начала нынешнего марта", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте Центральной геофизической обсерватории.

Напомним, в ближайшие дни весна приостановит свое стремительное наступление в Украине, в субботу температурный фон немного снизится, особенно в северо-западной части страны, а в воскресенье в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы существенно похолодает по всей стране.

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Как сообщает Укргидрометцентр, 14 марта ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части и на востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 1-6° тепла; в западных, северных и Винницкой областях 4-9° тепла; на остальной территории 10-15°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.

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