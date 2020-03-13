Карантин в Украине: какую зарплату получат педагоги

Новости Украины:В Украине на период карантина за педагогами сохраняется средняя заработная плата.

Министерство образования и науки Украины констатирует, что на период карантина в учебных заведениях за учителями, воспитателями, мастерами и преподавателями будет сохраняться средняя заработная плата.

"К нам начали обращаться педагоги и жаловаться, что в некоторых территориях в связи с введением карантина их заставляют брать неоплачиваемый отпуск на период карантина. Такое решение является незаконным, поскольку в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок. Чтобы напомнить о законе, мы подготовили письмо органам управления и руководителям заведений", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что в случае, если учитель (преподаватель) выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплата его труда производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

"Мы надеемся, что все основатели учебных заведений и руководители будут с уважением относиться к правам педагогов, и не будут нарушать их ", - подчеркивают в ведомстве.

В случае, если права педагогов все равно будут нарушаться, они могут обратиться к образовательному омбудсмену, подчеркивается в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в среду было принято постановление Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса Covid-19", предусматривавшие в частности введение карантина во всех учебных заведениях независимо от формы собственности с 12 марта по 3 апреля текущего года.