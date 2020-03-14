Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает

Новости Украины:В Украине в субботу в отдельных областях дождь, местами с мокрым снегом, порывы ветра до 20 м/с, местами ожидаются заморозки.

В ближайшие дни весна приостановит свое стремительное наступление в Украине, в субботу температурный фон немного снизится, особенно в северо-западной части страны, а в воскресенье в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы существенно похолодает по всей стране.

Как сообщает Укргидрометцентр, 14 марта ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части и на востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; в западных, северных и Винницкой областях 4-9° тепла; на остальной территории 10-15°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.

Прогноз погоды на 14 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 14 марта, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +6...+8

В воскресенье, 15 марта, без осадков, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 7-12° мороза , на юге, востоке и а Днепропетровской области около 0 °; днем 1-6° тепла, на Закарпатье 5-10°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 марта, фото: meteo.gov.ua

16 марта также без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны южный, 7-12 м/с, в Карпатах 17-22 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 7-13° мороза; днем повышение температуры до 5-10°, на крайнем западе до 12°.

На Киевщине 15-16 марта осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 15 марта 1-6° тепла, 16 марта 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 16 марта, фото: meteo.gov.ua

Синоптики в Украине 17- 18 марта осадков не прогнозируют. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в юго-восточной части 17 марта 1-6° мороза; днем 7-13° тепла.

На Киевщине 17- 18 марта без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 17 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 марта, фото: meteo.gov.ua

Согласно ориентировочному прогнозу, 19 марта в западных, северных областях, 20-23 марта в Украине дожди, ночью с мокрым снегом. Температура 19 марта ночью 0-6° тепла, днем 7-13° тепла; в дальнейшем снижение температуры на 2-4°.