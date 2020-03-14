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Суббота, 14.03.2020
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Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает

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Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
07:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в субботу в отдельных областях дождь, местами с мокрым снегом, порывы ветра до 20 м/с, местами ожидаются заморозки.

В ближайшие дни весна приостановит свое стремительное наступление в Украине, в субботу температурный фон немного снизится, особенно в северо-западной части страны, а в воскресенье в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы существенно похолодает по всей стране.

Как сообщает Укргидрометцентр, 14 марта ночью в центральных, южных и восточных областях умеренные дожди, днем в северной части и на востоке страны небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; в западных, северных и Винницкой областях 4-9° тепла; на остальной территории 10-15°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 ° тепла, днем 6-8 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 марта самая высокая температура днем была 17,8° в 2002 году, самая низкая ночью -19,4° в 1902 году.

Прогноз погоды на 14 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 14 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +8...+10
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +6...+8
  • Полтава – +10...+12
  • Днепр – +11...+13
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +10...+12
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +10...+12
  • Киев – +6...+8

В воскресенье, 15 марта, без осадков, лишь ночью на крайнем востоке местами небольшой мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6 ° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 7-12° мороза , на юге, востоке и а Днепропетровской области около 0 °; днем 1-6° тепла, на Закарпатье 5-10°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

Прогноз погоды на 15 марта, фото: meteo.gov.ua

16 марта также без осадков. Ветер северо-западный, на западе страны южный, 7-12 м/с, в Карпатах 17-22 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 7-13° мороза; днем повышение температуры до 5-10°, на крайнем западе до 12°.

На Киевщине 15-16 марта осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 15 марта 1-6° тепла, 16 марта 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 16 марта, фото: meteo.gov.ua

Синоптики в Украине 17- 18 марта осадков не прогнозируют. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в юго-восточной части 17 марта 1-6° мороза; днем 7-13° тепла.

На Киевщине 17- 18 марта без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 17 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 марта, фото: meteo.gov.ua

Март побил очередной температурный рекорд

Согласно ориентировочному прогнозу, 19 марта в западных, северных областях, 20-23 марта в Украине дожди, ночью с мокрым снегом. Температура 19 марта ночью 0-6° тепла, днем 7-13° тепла; в дальнейшем снижение температуры на 2-4°.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода в марте.
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