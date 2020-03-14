Скачать
Суббота, 14.03.2020
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей
Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей
Иностранный клуб поздравил украинца с чемпионством (Фото)
Иностранный клуб поздравил украинца с чемпионством (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта

Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей

Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УЗ

Новости Украины:Будет приостановлено курсирование пассажирских поездов из Украины в Польшу и наоборот.

В ночь с 14 на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в соцсети Facebook.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - указывается в сообщении.

Последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", - сообщает перевозчик.

Украина полностью перекроет авиасообщение

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возвращение средств за ранее приобретенные билеты проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Укрзализныця, Интерсити, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
03 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
04 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
05 Украина полностью перекроет авиасообщение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: Боевики 9 раз нарушили &quot;тишину&quot;, один боец ранен
Боевики 9 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь