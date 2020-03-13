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Украина полностью перекроет авиасообщение

Украина полностью перекроет авиасообщение
20:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone, сообщает "Европейская правда".

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он.

Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать бортики исключительно из граждан Украины", - добавил он.

Украина закрывает границу для иностранцев

 По его словам, ограничения предварительно введены на 2 недели.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. В целом в Украине зафиксировали трех человек, инфицированных Covid-2019.

Один из случаев зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, жена которого вернулась из Италии. Он отправился в изоляцию и сообщил, что ни с кем, кроме жены, тесно не контактировал.

Другой случай зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины. Она слишком поздно обратилась в больницу и с момента инфицирования успела сходить в церковь на служение. 13 марта женщина умерла.

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

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Минздрав, ГПСУ, Коронавирус, Авиасообщение, Дмитрий Разумков, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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