Аваков о коронавирусе: Не нужно шутить или кричать, использовать эту тему для политики

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13:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Аваков обещает, что в ближайшие дни в аптеках будет достаточное количество масок и антисептиков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет, что в ближайшие дни больницы и аптеки будут "насыщены" средствами защиты: масками и антисептиками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В ближайшие дни больницы и аптеки будут насыщены средствами защиты - и масками, и антисептиками. Больницы и медучреждения - в первую очередь", - подчеркнул Аваков.

При этом он отметил, что второй день пограничники и полиция предотвращают контрабандные попытки вывозить маски и респираторы украинского производства за рубеж.

"Очень быстро будем их передавать для использования в Украине", - написал министр.

Аваков также отметил, что запущена специальная процедура "насыщения" аптек масками и обеззараживающими средствами, на эти цели выделены средства из резервного фонда госбюджета.

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Как сообщалось ранее, 13 марта в аэропорту "Борисполь" арестовали груз медицинских масок массой 1,5 тонн, которые хотели вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

Также 13 марта пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" в автомобиле украинца обнаружили 50 тысяч респираторных масок, которые он пытался вывезти в Польшу.

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МВД, Арсен Аваков, Коронавирус.
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