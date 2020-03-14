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Линии перегружены: в МИД обещают обработать все заявки украинцев

Линии перегружены: в МИД обещают обработать все заявки украинцев
13:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В МИД уверяют, что проработают все обращения граждан, несмотря на перезагрузку горячих телефонных линий.

В Министерстве иностранных дел Украины уверяют, что проработают все обращения граждан, несмотря на перезагрузку горячих телефонных линий.

Об этом говорится в обращении МИД к украинцам.

"Многие из вас в последние дни не могли дозвониться на горячие линии или были вынуждены долго ждать. Выражаем свои извинения за эти неудобства. Прорабатываются абсолютно все звонки. К сожалению, очередь может быть длинной, потому что линии перегружены их количеством", - сказано в обращении.

В МИД попросили граждан писать обращения также на электронную почту или на страницы посольств в соцсетях.

"Если вы в Украине, напишите электронное письмо на эту почту: [email protected] Нет, это не адрес, где письма исчезают. Это электронный адрес, где на них действительно отвечают.

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Если вы за границей, зайдите на страницу посольства или консульства Украины в вашей стране пребывания. На ней вы найдете адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях. Вы можете написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц. Даже на выходных. Даже вечером или ночью", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы издано специальное распоряжение МИД.

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Также в обращении отмечается, что телефон горячей линии продолжает работать: +38 (044) 238-16-57.

Как сообщалось ранее, 13 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал всех украинцев, находящихся за рубежом, возвращаться на родину, поскольку с 17 марта будет прекращено авиасообщение с другими странами.

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Департамент консульской службы МИД с сегодняшнего дня временно прекратил прием граждан из-за мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

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МИД, Пандемия, Коронавирус.
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