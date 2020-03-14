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Ермак: К местам, где находятся наши люди в ОРДЛО, будет допущен Красный Крест

Ермак: К местам, где находятся наши люди в ОРДЛО, будет допущен Красный Крест
14:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Ермака, представители Красного Креста получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО

Представители Международного комитета Красного Креста получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО, что поможет ускорить их освобождение. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на АП.

"Мы договорились в ТКГ о том, что к местам, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что один из пунктов протокола последнего заседания ТКГ касается освобождения украинских граждан, находящихся на неподконтрольных территориях.

Ермак заверил, что в Минском процессе "красные линии" не будут перейдены

Также он сообщил, что решил принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено.

"Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит", - пояснил Ермак.

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Все по теме:

МККК, ОРДЛО, ТКГ, Андрей Ермак.
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