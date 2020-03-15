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15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса
15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса

15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса

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15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Приметы на 15 марта подскажут, каким будет лето.

Сегодня по церковному календарю День святого мученик Феодота, епископа Киринейского, которого в народе называли Ветроносом, Ветрогоном и Вихровеем.

Святой жил в период правления императора Диоклетиана, был искусным писарем, переписал много книг для храмов. Родной сын донес правителю области, что у отца есть христианские книги, и что он привлекает людей к вере во Христа.

Святителя привели на суд, а за ним последовали многие христиане. У епископа потребовали отдать все книги и отречься от веры, но он отказался. Тогда его избили оловянными палками, но он не испугался и разрушил языческие жертвенники. Феодота долго истязали, отрезали язык и заключили в темницу, где он скончался. Все люди, принявшие крещение от святителя, были умерщвлены.

В этот день обычно поднимается очень сильный ветер, которого люди всегда боялись, так как верили, что ветры приносят с собой болезнь, а порой и даже смерть.

Раньше существовало поверье, что в этот день закипают все подземные ключи, выливаясь последней оттепелью на землю. Поэтому наши предки ждали оттепели. Однако ранней весной погода не всегда радует. Если в этот день вместо оттепели случался мороз, то в народе говорили: "Федот да не тот".

Забот в этот период у наших пращуров хватало. Они торопились в сад, чтобы встряхнуть налипший снег с ветвей деревьев и удалить ветки, сломанные ветром. Хватало работы и в доме, и во дворе. Обязанности распределялись согласно традиционным понятиям об укладе жизни.

Что нельзя делать в Федотов день:

  • Не нужно приобретать одежду.

  • Нельзя заниматься штопаньем носков.

  • Ни в коем случае нельзя поднимать сегодня деньги.

  • Запрещается пришивать пуговицы.

15 марта считался днем опасным. Поднимаются обычно сильные ветры, а потому лишний раз лучше из дома не выходить. А если уж выходишь, то очень аккуратно, ведь порой сильный ветер мог и крышу сорвать, и дерево повалить.

Приметы и поверья

  • Если на Федота мороз, дождь или снежные заносы, то травы долго не будет.

  • Хороший день – к ранней и теплой весне. Если погода плохая, то весна будет поздней.

  • Какой день, такое и лето: теплый – к теплому и мокрому лету, морозный – к холодному, а если дождь пошел, то всё лето будет дождливым.

  • Если на Федота мороз, травы долго не будет.

  • Солнце в полдень – к богатому урожаю хлеба.

  • На Федота сеяли лук, сельдерей и баклажаны.

  • Именинников дня домочадцы угощали кашей на меду, чтобы их сердце принадлежало семье и дому.

  • Сны с 14 на 15 марта предвещают важные события. Сбудутся скоро, но не полностью. А вот сновидение, приснившееся днём 15 марта – пустое.

  • Купив, не торгуясь, 15 марта красную герань и поставив её в доме на подоконник, вы сможете задобрить домового.

Знаменательные события в истории: 15 марта 2020 года

Приметы на 15 марта говорят, что сегодня нужно варить медовую кашу и купить цветущую герань. Медовая каша принесет здоровье, которое никакая хворь не подорвет, и еще счастья и радости принесет. А вот герань, купленная в этот день, поможет задобрить домового. Герань нужно купить, а сдачу оставить тому, у кого купишь цветок. Потом растение нужно поставить на восточное окно — туда чаще всего приходит домовой. И он очень любит герань. А потому будет рад, перестанет проказничать и станет защищать жилище и его жильцов.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, Водомет, 15 марта, Федот Ветронос, пометальник.
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