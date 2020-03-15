Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается сильное похолодание, а также минимальные осадки.

В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье 15 марта по всей территории Украины практически без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Карта осадков 15 марта / windy.com

В южных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Карта ветров 15 марта / windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +3...+5

Луганск – +3...+5

Харьков – +1...+3

Киев – +2...+4

Погода 15 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 1-6° мороза. В Карпатах 5-10° мороза, на побережье Азовского и Черного морей, а также в Крыму – 0-5° тепла. Днем ожидается 1-6° тепла, в Закарпатье до 9°.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 15 марта была зарегистрирована в 2011 году и составила 16,5° тепла, самая низкая ночью – 18,7° мороза в 1942 году.

Погода 16 марта / meteo.gov.ua

В понедельник 16 марта в Украине по-прежнему без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На западе и днем на севере страны – южный и юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. На востоке 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 7-9° тепла.