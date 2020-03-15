Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье

В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье 15 марта по всей территории Украины практически без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Карта осадков 15 марта / windy.com
В южных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Карта ветров 15 марта / windy.com
Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +1...+3
Киев – +2...+4
Погода 15 марта / meteo.gov.ua
Температура ночью 1-6° мороза. В Карпатах 5-10° мороза, на побережье Азовского и Черного морей, а также в Крыму – 0-5° тепла. Днем ожидается 1-6° тепла, в Закарпатье до 9°.
В Киеве в воскресенье также без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 15 марта была зарегистрирована в 2011 году и составила 16,5° тепла, самая низкая ночью – 18,7° мороза в 1942 году.
Погода 16 марта / meteo.gov.ua
В понедельник 16 марта в Украине по-прежнему без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На западе и днем на севере страны – южный и юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. На востоке 1-6° тепла.
В Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 7-9° тепла.