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Воскресенье, 15.03.2020
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Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье

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Одевайтесь потеплее: прогноз погоды на воскресенье
08:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается сильное похолодание, а также минимальные осадки.

В ближайшие сутки в Украине ожидается похолодание в связи с перемещением арктического воздуха с севера Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье 15 марта по всей территории Украины практически без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Карта осадков 15 марта / windy.com

В южных и восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Карта ветров 15 марта / windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +6...+8

  • Львов – +4...+6

  • Ивано-Франковск – +4...+6

  • Тернополь – +3...+5

  • Черновцы – +4...+6

  • Хмельницкий – +3...+5

  • Луцк – +3...+5

  • Ровно – +3...+5

  • Житомир – +3...+5

  • Винница – +3...+5

  • Одесса – +5...+7

  • Николаев – +4...+6

  • Херсон – +4...+6

  • Симферополь – +4...+6

  • Кропивницкий – +3...+5

  • Черкассы – +3...+5

  • Чернигов – +2...+4

  • Сумы – +2...+4

  • Полтава – +2...+4

  • Днепр – +3...+5

  • Запорожье – +4...+6

  • Донецк – +3...+5

  • Луганск – +3...+5

  • Харьков – +1...+3

  • Киев – +2...+4

Погода 15 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 1-6° мороза. В Карпатах 5-10° мороза, на побережье Азовского и Черного морей, а также в Крыму – 0-5° тепла. Днем ожидается 1-6° тепла, в Закарпатье до 9°.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 15 марта была зарегистрирована в 2011 году и составила 16,5° тепла, самая низкая ночью – 18,7° мороза в 1942 году.

 Погода 16 марта / meteo.gov.ua

В понедельник 16 марта в Украине по-прежнему без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На западе и днем на севере страны – южный и юго-западный, 5-10 м/с. В Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса

Температура ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. На востоке 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 7-9° тепла.

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Погода, Укргидрометцентр, Похолодание, Мороз, Ветер, Весна, Март, Прогноз погоды, 15 марта.
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