У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:15 марта все Арсении отмечают свои именины.

Имя Арсений имеет греческие корни. Это имя появилось от греческого имени Арсениос, означающее "зрелый", "мужественный". Также трактуют как "мужчина", "мужской". От мужского имени Арсений образовано женское имя – Арсения.

Краткая форма имени Арсений – Арсен – стала самостоятельным именем и употребляется независимо. Имя Арсен стало широко употребляемым именем среди татар, башкир и армян, и среди этих народов приобрело значение «сильный, бесстрашный». Также встречается и тождественный перевод греческому значению – "человек", "мужчина". От мужского имени Арсен образована женская форма – Арсена.

В детстве Арсений покладистый и застенчивый мальчик. Он и вырастает таким же мягким и добродушным. Он не лишен внутренней энергии, но она, как правило, находит выход в воображении и мечтательности. Арсению нравится общаться, он стремится играть в компании. У него всегда много товарищей, никого он особо не выделяет и настоящих друзей у него совсем немного. Арсений очень тщательно выбирает себе друзей и в тоже время в дружбе он небескорыстен и просто так не поможет. Но вот к животным и растениям питает любовь и может самоотверженно ухаживать за ними.

Арсений – очень творческий человек. Он тонко переживает все события своей жизни и обидеть его ничего не стоит. Не всегда этот мужчина способен постоять за себя, ему для этого не хватает решительности. Арсений старается держаться в стороне от бурной жизни, в большей степени живет в мире иллюзий.

Благодаря мягкости и душевности мужчина, носящий имя Арсений, никогда не страдает от недостатка друзей и знакомых. Только в кругу друзей Арсений становится жизнерадостным человеком. А по жизни этот мужчина предпочитает пускать все на самотек и не заботится о своем реальном состоянии. У Арсения даже есть опасность слишком погрузиться в свои мечты и совсем оторваться от реальной жизни.

Но и Арсений имеет свои шансы на успех в жизни. Может так случиться, что мужчина возьмет себя в руки и начнет развивать в себе решительность и твердость. Приобретя эти качества, он уже сможет постоять за себя и многого добиться, не потеряв при этом свойственной ему душевности. Арсений трудолюбив, общителен и аккуратен. Если в нем родители заложили стремление к действию и желанию побеждать, то его целеустремленность, смелость и решительность помогут ему добиваться задуманного. Но главный враг Арсения – это его упрямство. Он даже сам не знает, куда может оно его привести – к победе или к поражению.

Арсений не переносит насмешек надо собой. Неудачная шутка – верный способ испортить отношения с этим человеком. Правда, обиду он быстро забывает, но в первые минуты либо выскажет свое недовольство в форме строгой отповеди, либо на какое-то время замкнется в себе. Если же подружиться с этим человеком, то можно быть уверенным, что в его лице найдешь одного из самых верных друзей.

Арсений не против приврать, чтобы добиться желаемого. Его расчетливость и хитрость помогают ему карабкаться по карьерной лестнице, но вот блистать и быть на виду у всех не в интересах Арсения.

В семейной жизни Арсений не очень внимательный муж. Он готов и здесь изворачиваться и придумывать отговорки, лишь бы не ехать в гости к теще, не ходить в магазин или же мыть машину, когда ему от этого нет никакой выгоды. Женщину он ищет непритязательную и доверчивую.

Поздравления:

Дорогой Арсений!Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!

Ты, Арсений, классный парень

Знают близкие, друзья.

Я добра тебе желаю,

Счастлив будь, живи любя.

Положительных эмоций

Я желаю лишь тебе.

В личной жизни и работе

Быть желаю на коне.

В этот чудный день принимай скорее поздравленья, Арсений, ведь сегодня у тебя именины! Я желаю тебе сохранить в себе те струнки души, которые создают прекрасную мелодию. Эта мелодия – сочетание мужественности, образованности, трудолюбия, доброты, заботы и красоты сердца! Пусть Ангел хранит тебя от бед и наполняет жизнь светом!

Зазвенел с утра будильник,

Наш Арсений — именинник.

Принесем ему мы сок

И расскажем поздравок.

Мы любимому Арсюшке

Потягаем чуть-чуть ушки,

Чтобы рос большим и сильным,

Образованным и стильным,

Добрым, ласковым, красивым,

И здоровым, и счастливым,

Крепким, умным пареньком.

Чтоб и глазки — с огоньком!

Желаем сегодня Арсению

Добра, настроенья весеннего,

Успеха во всех начинаниях,

Пусть радость придёт долгожданная!

Быть сильным духовно, физически,

Характер иметь героический,

Стать крайне богатым финансово

И жить очень долго и счастливо!

Сквозь столько много поколений,

Есть имя редкое — Арсений.

Оно полно добра и силы,

Его всегда судьба любила.

Пусть мужество твое крепчает,

А вечер встретит теплым чаем.

И радуга вдруг заискрится,

А в жизни — светлая страница.

Мужественный наш Арсений! В этот день мы поздравляем тебя с именинами и днем твоего Ангела! Пусть он хранит тебя от бед, освещая твой жизненный путь. Пусть небо будет снисходительным к твоим ошибкам и всегда дает шанс их исправить! Будь надежным, верным и преданным и с честью носи свое прекрасное имя!

Дорогой Арсений, поздравляю!

Что тебе сегодня пожелать?

Вдохновенье чтобы наполняло,

Не пришлось чтобы скучать,

Чтоб на всех фронтах победы

Приносили лавры и почет,

Окружали счастья чтоб букеты

И чтоб рос, конечно же, доход.

Всегда, в любую пору года,

Какая б не была погода,

Пусть будет каждый день, Арсений,

Заряжен радостью весенней,

Чтоб вдохновляющая сила

Тебя повсюду находила,

Чтоб был ты в жизнь всегда влюбленный,

И свет во всём горел зелёный.