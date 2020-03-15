У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Имя Арсений имеет греческие корни. Это имя появилось от греческого имени Арсениос, означающее "зрелый", "мужественный". Также трактуют как "мужчина", "мужской". От мужского имени Арсений образовано женское имя – Арсения.
Краткая форма имени Арсений – Арсен – стала самостоятельным именем и употребляется независимо. Имя Арсен стало широко употребляемым именем среди татар, башкир и армян, и среди этих народов приобрело значение «сильный, бесстрашный». Также встречается и тождественный перевод греческому значению – "человек", "мужчина". От мужского имени Арсен образована женская форма – Арсена.
В детстве Арсений покладистый и застенчивый мальчик. Он и вырастает таким же мягким и добродушным. Он не лишен внутренней энергии, но она, как правило, находит выход в воображении и мечтательности. Арсению нравится общаться, он стремится играть в компании. У него всегда много товарищей, никого он особо не выделяет и настоящих друзей у него совсем немного. Арсений очень тщательно выбирает себе друзей и в тоже время в дружбе он небескорыстен и просто так не поможет. Но вот к животным и растениям питает любовь и может самоотверженно ухаживать за ними.
Арсений – очень творческий человек. Он тонко переживает все события своей жизни и обидеть его ничего не стоит. Не всегда этот мужчина способен постоять за себя, ему для этого не хватает решительности. Арсений старается держаться в стороне от бурной жизни, в большей степени живет в мире иллюзий.
Благодаря мягкости и душевности мужчина, носящий имя Арсений, никогда не страдает от недостатка друзей и знакомых. Только в кругу друзей Арсений становится жизнерадостным человеком. А по жизни этот мужчина предпочитает пускать все на самотек и не заботится о своем реальном состоянии. У Арсения даже есть опасность слишком погрузиться в свои мечты и совсем оторваться от реальной жизни.
Но и Арсений имеет свои шансы на успех в жизни. Может так случиться, что мужчина возьмет себя в руки и начнет развивать в себе решительность и твердость. Приобретя эти качества, он уже сможет постоять за себя и многого добиться, не потеряв при этом свойственной ему душевности. Арсений трудолюбив, общителен и аккуратен. Если в нем родители заложили стремление к действию и желанию побеждать, то его целеустремленность, смелость и решительность помогут ему добиваться задуманного. Но главный враг Арсения – это его упрямство. Он даже сам не знает, куда может оно его привести – к победе или к поражению.
Арсений не переносит насмешек надо собой. Неудачная шутка – верный способ испортить отношения с этим человеком. Правда, обиду он быстро забывает, но в первые минуты либо выскажет свое недовольство в форме строгой отповеди, либо на какое-то время замкнется в себе. Если же подружиться с этим человеком, то можно быть уверенным, что в его лице найдешь одного из самых верных друзей.
Арсений не против приврать, чтобы добиться желаемого. Его расчетливость и хитрость помогают ему карабкаться по карьерной лестнице, но вот блистать и быть на виду у всех не в интересах Арсения.
В семейной жизни Арсений не очень внимательный муж. Он готов и здесь изворачиваться и придумывать отговорки, лишь бы не ехать в гости к теще, не ходить в магазин или же мыть машину, когда ему от этого нет никакой выгоды. Женщину он ищет непритязательную и доверчивую.
Поздравления:
Дорогой Арсений!Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!
Ты, Арсений, классный парень
Знают близкие, друзья.
Я добра тебе желаю,
Счастлив будь, живи любя.
Положительных эмоций
Я желаю лишь тебе.
В личной жизни и работе
Быть желаю на коне.
В этот чудный день принимай скорее поздравленья, Арсений, ведь сегодня у тебя именины! Я желаю тебе сохранить в себе те струнки души, которые создают прекрасную мелодию. Эта мелодия – сочетание мужественности, образованности, трудолюбия, доброты, заботы и красоты сердца! Пусть Ангел хранит тебя от бед и наполняет жизнь светом!
Зазвенел с утра будильник,
Наш Арсений — именинник.
Принесем ему мы сок
И расскажем поздравок.
Мы любимому Арсюшке
Потягаем чуть-чуть ушки,
Чтобы рос большим и сильным,
Образованным и стильным,
Добрым, ласковым, красивым,
И здоровым, и счастливым,
Крепким, умным пареньком.
Чтоб и глазки — с огоньком!
Желаем сегодня Арсению
Добра, настроенья весеннего,
Успеха во всех начинаниях,
Пусть радость придёт долгожданная!
Быть сильным духовно, физически,
Характер иметь героический,
Стать крайне богатым финансово
И жить очень долго и счастливо!
Сквозь столько много поколений,
Есть имя редкое — Арсений.
Оно полно добра и силы,
Его всегда судьба любила.
Пусть мужество твое крепчает,
А вечер встретит теплым чаем.
И радуга вдруг заискрится,
А в жизни — светлая страница.
Мужественный наш Арсений! В этот день мы поздравляем тебя с именинами и днем твоего Ангела! Пусть он хранит тебя от бед, освещая твой жизненный путь. Пусть небо будет снисходительным к твоим ошибкам и всегда дает шанс их исправить! Будь надежным, верным и преданным и с честью носи свое прекрасное имя!
Дорогой Арсений, поздравляю!
Что тебе сегодня пожелать?
Вдохновенье чтобы наполняло,
Не пришлось чтобы скучать,
Чтоб на всех фронтах победы
Приносили лавры и почет,
Окружали счастья чтоб букеты
И чтоб рос, конечно же, доход.
Всегда, в любую пору года,
Какая б не была погода,
Пусть будет каждый день, Арсений,
Заряжен радостью весенней,
Чтоб вдохновляющая сила
Тебя повсюду находила,
Чтоб был ты в жизнь всегда влюбленный,
И свет во всём горел зелёный.