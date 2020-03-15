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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 марта
11:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 16 марта.

Евтропиев день

Православная церковь 16 марта почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые около 308 года пострадали за христианскую веру в г. Амасии Понтийской.

В народе говорили: "Василиск-Евтропий снег топит". С каждым днем все сильнее пригревает солнышко и чувствуется приход весны.

На Василиска крестьяне поле обходили крест-накрест. Таким образом, они напоминали солнцу, что сейчас не время отдыхать, нужно растапливать снега и поить поле живительной влагой. Кроме того, крест уберегал землю от разных бед: от неурожая, плохой погоды, вредных насекомых, грызунов и т.п.

Ещё существовал обычай 16 марта осенять крестом ворота, входную дверь, все окна в доме, а также очаг (камин или печь). Считалось, что это защитит жилище и домочадцев от любых неприятностей.

День спонтанности

Спонтанные решения приходят в голову каждому, и 16 марта можно посвятить удовлетворению своих «хотелок». Внезапный поход с друзьями на каток, решение поехать на экскурсию в соседний город и прочие стремления как следует разнообразить выходной день будут весьма уместными в середине первого месяца весны. Кроме того, в субботу можно стать спонтанным дедушкой Морозом и просто так дарить небольшие сувениры случайным прохожим. Улыбки будут лучшей наградой за доброту и позитив.

День панды

16 марта защитники природы и любители животных распространили слух об одном из самых вымирающих и обожаемых животных в мире. Национальный день панды объединяет усилия международного сообщества, направленные на защиту и восстановление среды обитания. Родом из Китая, гигантские панды являются членами семейства медведей (Ursidae). Их быстро сокращающаяся среда обитания является главной причиной для беспокойства. В дикой природе насчитывается приблизительно 1864 (по данным Всемирного фонда природы) и 100 живущих в зоопарках по всему миру.

День цветных карандашей

Такой необычный праздник как День цветных карандашей отмечается ежегодно 16 марта. Цветной карандаш - это инструмент для рисования, который представляет собой узкое пигментированное ядро, заключенное в цилиндрическую деревянную оболочку. В отличии от графита или угольного карандаша, ядро цветного карандаша имеет масляную или восковую основу и содержит другую пропорцию пигментов, добавок, красителей и связующих элементов.

15 марта - приметы и обряды в день Федота-ветроноса

Несмотря на то, что цветные карандаши использовались для "проверки и маркировки" на протяжении многих десятилетий, только лишь в начале 20-го века их начали производить в подходящем качестве для художников. В связи с появлением книг-раскрасок и ежедневников-раскрасок для взрослых, продажи цветных карандашей выросли втрое. Последние годы цветные карандаши активно используются в арт-терапии и реабилитации.

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