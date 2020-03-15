Операторы мобильной связи сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии госучреждений

Новости Украины:В Украине трое мобильных операторов сделали бесплатными звонки в роуминге по горячим линиям госучреждений.

Трое мобильных операторов Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии государственных учреждений.

Также украинцы за рубежом получат смс-рассылку с информацией о обратной связи с органами госвласти.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

"Договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса. В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения неотложных вопросов", - сообщили в министерстве.