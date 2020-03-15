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МИД: Система "Друг" работает со сбоями из-за большой нагрузки

МИД: Система "Друг" работает со сбоями из-за большой нагрузки
13:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: friend.mfa.gov.ua

Новости Украины:В Украине в системе "Друг" за последние сутки сильно увеличилась загруженность.

Система "Друг" работает со сбоями, ведь за последние сутки загруженность выросла в 25 раз.

Об этом сообщил МИД в Telegram-канале "Коронавирус: информация от МИДа". 

"Друзья, нагрузка на систему "Друг" за последние сутки возросла в более чем 25 раз. Мы работаем над оперативным решением технических проблем. В случае возникновения проблем с регистрацией в системе, пожалуйста, подождите и повторите попытку немного позже", - говорится в сообщении.

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Добавим, система "Друг" это добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу, которая является эффективным инструментом помощи гражданам в случае чрезвычайных происшествий. 

Как сообщалсо ранее, три мобильных оператора Украины сделали бесплатными звонки в роуминге на горячие линии государственных учреждений. Также украинцы за рубежом получат смс-рассылку с информацией об обратной связи с органами госвласти.

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Украина, МИД, Заболевание, Приложение, Заражение, Друг, Коронавирус.
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