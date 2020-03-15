В Кабмине Украины заверили, что каждый гражданин имеет право вернуться домой после закрытия границ

Новости Украины:В Кабмине объяснили ситуацию для украинцев в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.

Каждый украинец имеет право вернуться домой в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину.

Об этом сообщает правительство.

"Смогут попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд? Да, все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина не устанавливала ограничений на выезд граждан. Однако, страна, в которую украинец выезжает, может иметь ограничения на въезд.

Также правительство рекомендует украинцам успеть вернуться домой до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта.

"Если не удается это сделать, зарегистрируйтесь в системе "Друг". Это специальная система МИДа, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всее зарубежные дипломатические учреждения о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинцы за рубежом могут обратиться в посольство или консульство за помощью.

Как сообщалось ранее, по информации Кабмина, после прекращения регулярных международных авиасообщений украинцам, которые находятся за рубежом, рекомендуют обратиться в ближайшее консульство Украины и вернуться нерегулярными рейсами.