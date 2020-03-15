Минздрав рекомендует ограничить работу общественного транспорта

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работа общественного транспорта может быть изменена.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует ограничить работу общественного транспорта, сообщил замминистра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в воскресенье.

"Мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта, чтобы минимизировать большое скопление людей в одном месте",- сказал он.

"Мы интенсивно готовимся и перепрофилируем медучреждения, чтобы мы могли принять всех больных. Уже завтра министр здравоохранения Илья Емец подпишет приказ, чтобы обязать медучреждения переносить плановые операции",- добавил Ляшко.

В свою очередь Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что авиаперевозчики согласились проводить дальнейшие эвакуации.

"Вы видите, что большинство стран принимают соответствующие меры (закрывают границу – ИФ) и будет возникать много сложных ситуаций. Мы проговорили с авиаперевозчиками чтобы мы могли организовать процесс дальнейших эвакуаций",- отметил он.

Он также добавил, что "Укрзализныця" рассматривает компенсации из-за заблокированного транспортного сообщения.

По его словам, с 17 марта будет ограничена возможность выехать из Украины, за исключением отдельных ситуаций.

"С 17 марта все пассажирские перевозки прекращаются. Украинцы без отдельных случаев, например, здоровье, лечение за рубежом - это будет индивидуально МИД решать, не смогут выехать. Относительно въезда – всех украинцев мы возвращаем",- отметил Криклий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что три мобильных оператора сделали бесплатными звонки на горячую линию министерства за границей.

Он также призвал украинцев не выезжать за границу в туристические поездки.