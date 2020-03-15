Украинские больницы перепрофилируют под инфекционные стационары

Новости Украины:Министерство здравоохранения планирует перепрофилировать больницы под инфекционные стационары.

Министерство здравоохранения учитывая ситуацию с распространением Covid-19 будет перепрофилировать больницы под инфекционные стационары.

Об этом на брифинге в воскресенье вечером заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наша главная задача сейчас - уменьшить негативные последствия, которые могут быть, когда будет вспышка на территории Украины, поэтому мы интесивно готовим учреждения здравоохранения, продолжаем готовить, перепрофилировать для того, чтобы принять количество больных в случае массового поступления. ... Уже завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения, и были готовы для оказания медицинской помощи", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сначала были определены в каждом регионе госпитальные базы для приема больных Covid-19, но сейчас меры по перепрофилированию больниц являются превентивными, чтобы исключить распространение Covid-19 на территории Украины, и не допустить ситуации, подобной той, которая сейчас возникла в странах ЕС.

Напоминаем, сегодня вечером Минздрав обнародовал срочное обращение министра здравоохранения Ильи Емца, в котором, среди прочего, говорится о том, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации по коронавируса. Емец подчеркнул, что все плановые мероприятия в больницах в отношении больных другими болезнями нужно отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с Cоvid-19.