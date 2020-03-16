Мендель считает, что коронавирус – это испытание на единство и человечность

Новости Украины:Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель сообщила, что власть будет делать все возможное для борьбы с коронавирусом.

Власти Украины будут делать все возможное, чтобы уберечь граждан от эпидемии коронавируса, однако каждый должен ответственно относиться к своему здоровью.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель.

"Украина на карантине. За наше с вами здоровье ответственность несет не только власть и указы. Власть будет делать все возможное, чтобы уберечь украинцев от распространения эпидемии. Однако каждый из нас должен быть ответственным. Если у вас признаки простуды - позвоните вашему семейному врачу. Избегайте толп, следите тщательно за гигиеной. Не путешествуйте сейчас по стране и за рубеж. Отдых точно не стоит вашего здоровья и жизни", - отметила пресс-секретарь главы государства.

Она привела ряд примеров, как коронавирусу противодействуют в Европе и США. И подчеркнула, что власти Украины будут реагировать соответственно ситуации, круглосуточно отслеживая, что происходит в мире и в стране.

"Коронавирус COVID-19 - наше испытание на единство, солидарность, человечность, взрослость и умение заботиться друг о друге. Мы обязательно пройдем это вместе", - убеждена Мендель.

Напоминаем, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.