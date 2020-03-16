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16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день
16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день

16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день

16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре дата получила название Евтропиев день, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит.

Традиции на 16 марта

В этот день выходили в поля и обходили их крест-накрест, чтобы внимание солнца привлечь, заставить его на поле снег топить. Кроме того, крест на поле был призван защитить посевы от болезней и набегов нечистой силы. Крест - не только главный христианский символ, но и знак-оберег, и знак солнца, символизирующий свет, тепло, плодородие, благополучие.

Поэтому кресты ставили и рисовали там, где человек сталкивался с наибольшей опасностью - возле очага, на окнах и дверях, на границе села, на перекрестках.

Но с солнцем были шутки плохи. Надо было знать определенные правила и соблюдать их. Например, на закате солнца нельзя давать в долг ни хлеба, ни денег. Когда солнце закатилось, нельзя выносить сор на улицу: пробросаешься, счастье свое вынесешь. Считалось, что если кто в четверг до восхода солнца умоется с серебра и с яйца, здоров и чист будет.

Приметы и поверья

  • Если вокруг дерева тает снег, образуя круги с пологими краями, то весна будет затяжная. Если же круги с крутыми краями, то весна будет ранняя.

  • На закате нельзя брать или давать в долг, иначе весь год будете в долгах.

  • Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.

  • Ворона в снегу купается – к ясной и теплой погоде.

  • Гуси высоко летят – к полноводью, низко – воды будет мало.

  • Утром 16 марта следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Человек, который это сделает, весь год будет молодым и красивым.

  • Если сон с 15 на 16 марта не сбудется в ближайшее время, то не стоит ждать его исполнения в будущем.

Людям, родившимся 16 марта, открыты все пути-дороги. Им подходит рубин.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, 16 марта, Евтропиев день, Василиск-Евтропий.
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