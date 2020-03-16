Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели

Новости Украины:В понедельник, 16 марта, на большей части территории Украины будет сухая и солнечная погода, но ожидается ночное похолодание.

В ближайшие сутки, 16 марта, погоду Украины будет определять область высокого давления, сформированная в арктическом воздухе, что обеспечит отсутствие осадков и большую разницу между ночной и дневной температурой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, синоптики говорят, что будет немного пасмурно.

Карта осадков 16 марта / windy.com

Ветер в понедельник ожидается северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 16 марта / windy.com

Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +5...+7

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8

Погода 16 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 1937 году, а самая низкая ночью – на отметке 18 градусов мороза в 1942 году.

Погода 17 марта / meteo.gov.ua

Во вторник, 17 марта в Украине без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на побережье морей от 3° тепла до 3° мороза, на остальной территории 1-7° мороза; днем 7-12° тепла, на востоке 4-9° тепла.

В Киеве 17 марта - без существенных осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.