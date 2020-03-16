Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели

В ближайшие сутки, 16 марта, погоду Украины будет определять область высокого давления, сформированная в арктическом воздухе, что обеспечит отсутствие осадков и большую разницу между ночной и дневной температурой.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Осадков не ожидается, синоптики говорят, что будет немного пасмурно.
Карта осадков 16 марта / windy.com
Ветер в понедельник ожидается северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 16 марта / windy.com
Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +5...+7
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +5...+7
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +6...+8
Погода 16 марта / meteo.gov.ua
Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.
В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 1937 году, а самая низкая ночью – на отметке 18 градусов мороза в 1942 году.
Погода 17 марта / meteo.gov.ua
Во вторник, 17 марта в Украине без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на побережье морей от 3° тепла до 3° мороза, на остальной территории 1-7° мороза; днем 7-12° тепла, на востоке 4-9° тепла.
В Киеве 17 марта - без существенных осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.