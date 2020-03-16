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Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели

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Морозные ночи и теплые дни: прогноз погоды на начало недели
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В понедельник, 16 марта, на большей части территории Украины будет сухая и солнечная погода, но ожидается ночное похолодание.

В ближайшие сутки, 16 марта, погоду Украины будет определять область высокого давления, сформированная в арктическом воздухе, что обеспечит отсутствие осадков и большую разницу между ночной и дневной температурой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, синоптики говорят, что будет немного пасмурно. 

Карта осадков 16 марта / windy.com

Ветер в понедельник ожидается северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 16 марта / windy.com

Прогноз погоды на понедельник, 16 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +9...+11

  • Львов – +10...+12

  • Ивано-Франковск – +9...+11

  • Тернополь – +8...+10

  • Черновцы – +9...+11

  • Хмельницкий – +8...+10

  • Луцк – +8...+10

  • Ровно – +8...+10

  • Житомир – +6...+8

  • Винница – +6...+8

  • Одесса – +5...+7

  • Николаев – +6...+8

  • Херсон – +6...+8

  • Симферополь – +6...+8

  • Кропивницкий – +6...+8

  • Черкассы – +6...+8

  • Чернигов – +6...+8

  • Сумы – +4...+6

  • Полтава – +4...+6

  • Днепр – +6...+8

  • Запорожье – +5...+7

  • Донецк – +4...+6

  • Луганск – +3...+5

  • Харьков – +4...+6

  • Киев – +6...+8

Погода 16 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 1937 году, а самая низкая ночью – на отметке 18 градусов мороза в 1942 году.

Погода 17 марта / meteo.gov.ua

16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день

Во вторник, 17 марта в Украине без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на побережье морей от 3° тепла до 3° мороза, на остальной территории 1-7° мороза; днем 7-12° тепла, на востоке 4-9° тепла.

В Киеве 17 марта - без существенных осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.

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Погода, Солнце, Тепло, Мороз, Весна, Март, Прогноз погоды, 16 марта.
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