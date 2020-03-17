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Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес

Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:18 марта Владимир Зеленский прекратить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки

В условиях ограничения перевозок позаботиться о доставке работников на работу и с работы должен бизнес, которому принадлежат предприятия. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал Президент Владимир Зеленский.

"Мы разговаривали с крупным бизнесом, чтобы они обеспечивали автобусы, маршрутки, чтобы их работники могли доехать на работу. Люди ждут ответ на вопрос: "А как я доеду на работу?". При всем уважении, у нас один самый главный ответ: "А как нам, государству, сделать так, чтобы как можно меньше людей заболели и - не дай бог - умерли?", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что приоритетом остается жизнь людей, а уже потом - работа.

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Как сообщалось, Президент призвал с полудня среды, 18 марта, прекратить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов.

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Транспорт, Работники, Владимир Зеленский.
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