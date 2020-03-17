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Вторник, 17.03.2020
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Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта
Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпал с прилетом грачей – одним из первых признаков наступления весны.

Традиции на 17 марта

Считается, что в этот день прилетают из-за моря грачи. Если птицы летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сойдет вся разом, через три недели можно начинать сев, а вот если умные птицы на гнездо садятся лишь на непродолжительное время и снова взлетают, то холода продержатся еще несколько дней.

Грача считали работягой-трудоголиком, а потому рожденных в его день считали наделенными заботами о своем хозяйстве. Грачи могут выгнать из дома и со двора нечистую силу. Поэтому в этот день выживали кикимору. Это существо постоянно пакостило в доме: то стучала вьюшкой в печи, то спутывала пряжу, то кидалась картошкой или луковицей из погреба, то била глиняные горшки.

С самого раннего утра все уходили из дома, и в опустевшем жилище оставалась самая старшая женщина или специально приглашенный знахарь. Надо было осмотреть все углы в доме и вымести из них мусор, обмести печь с такими заговорными словами: "Ах ты, гой еси, кикимора домовая, выходи из горюнина дома скорее, а не то задерут тебя калеными прутьями, сожгут огнем-полымем и черной смолой зальют. Будьте, мои слова, крепки и лепки, крепче камня и булата. Ключ моим словам в небесной высоте, а замок в морской глубине, на рыбе на ките; и никому эту кит-рыбу не добыть, и замок не отпереть, кроме меня, раба Божьего (имя). А кто эту кит-рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое молниею". Кикимора, сбежавшая на Герасима от заговора и грачей, возвращалась в дом после отлета этих птиц на зиму в теплые края и начинала пакостить с новой силой.

Приметы на 17 марта

Грачевник грачей пригнал.

Грач весну принес.

Памятные даты, знаменательные события 17 марта 2020 года

Грач на горе - так и весна на дворе.

Герасим-грачевник грача на Русь ведет.

Коли грач прилетел, через месяц снег сойдет.

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Традиции, Приметы, Обряды, 17 марта, Герасим Грачевник, День Герасима Грачевника.
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