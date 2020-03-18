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Суд принял решение о продлении меры пресечения для Волкова еще на два месяца

Суд принял решение о продлении меры пресечения для Волкова еще на два месяца
04:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области еще на 60 суток продлил пребывание под стражей для "титушки" Александра Волкова, которого подозревают в организации пыток активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в январе 2014 года. Об этом сообщил сам пострадавший Игорь Луценко.

В январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под с. Гнедин Бориспольского района Киевской области. Рассмотрение этого дела продолжается и по сей день.

На скамье подсудимых находится "титушка" Волков, которого в июле 2017 года взяли под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий "титушек". Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурируют еще 10 человек.

10 марта 2020 года был задержан подозреваемый по этому делу, который находился в розыске 5 лет, Сергей Мысливый.

Луценко сообщил в Facebook, что "его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение к непосредственному похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года".

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По словам Луценко, Мысливый работал на постоянной основе в группе экс-президента черниговского футбольного клуба "Десна", бизнесмена и криминального авторитета, который во времена президентства Виктора Януковича был "смотрящим" за "Укрспиртом", Чеботарева. Эта группа занималась силовыми акциями против участников Революции достоинства..

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Суд, Александр Волков, Игорь Луценко, "Титушки", Юрий Вербицкий, стража.
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