Именины Егора: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Имя Егор является русским вариантом греческого имени Георгий, поэтому имеет тоже значение – "земледелец".

Имя Егор было образовано путем перестановки начального звука "г", который был труднопроизносимым для русских людей. Имя Егор было просторечным, в отличие от имени Юрий, также являющимся формой имени Георгий, которое чаще использовалось среди дворянства и образованных сословий в XVII–XIX веках.

В христианстве святой Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых. Он был каппадокийским воином, жившем во II веке н.э. По легенде после мученической смерти Георгий Победоносец появился на земле, чтобы убить чудовищного змея (дракона), этот сюжет отразился на иконах как "Чудо Георгия о змие".

У имени Георгий есть и другие народные формы, кроме Егора, – это имена Юрий и Егорий. От этого имени образовано и женское имя Георгина.

Время от времени Егора могут одолевать такие качества как занудливость и ворчливость. В ряде случаев может проявить свою вспыльчивость. В школьные годы Егор способен зарекомендовать себя как хороший ученик. Упрямство Егора иногда приводит его к конфликтам с учителями. В определённый момент подросток с таким именем становится недоверчивым и раздражительным. Несмотря на такие отрицательные черты, в этом человеке хорошо развита интуиция, которой нужно не забывать пользоваться. Если Егор узнает, что его обманули, то навсегда перестанет общаться с такими людьми. Расположение такого человека очень просто потерять. По своей сути Егор достаточно чувствительная личность, склонная к внутренним переживаниям.

Выбирая себе девушку, Егор, в первую очередь, обращает внимание на её поведение. Молодой человек ценит в противоположенном поле скромность. Вызывающе одетые женщины, стремящиеся привлечь, таким образом, внимание к своей внешности, только раздражают его. В отношениях у Егора всегда серьёзные намерения. Он не пытается как-то приукрасить себя или свои заслуги. В общении прост и искренен. От избранницы Егор ждёт порядочности и добродушия. Со временем из Егора получается замечательный семьянин. Он хозяин в своём доме, старается не вступать в споры и конфликты с женой, в тоже время всегда твёрд в ряде вопросов. В нём чувствуются лидерские качества.

Что касается работы, то деловая жилка и умение справляться с любой ситуацией помогают Егору продвинуться по службе. Он может стать хорошим руководителем. Такой человек никогда не останавливается на достигнутом, а всегда стремится к поставленной цели.

Поздравлення

Егор, настал твой праздник,

Твой яркий, светлый день,

Ты очень добрый, необычный,

И позитивный человек.

Тебе желаю я успеха,

Поменьше стресса, больше счастья,

Чтоб отступили все проблемы,

И вмиг закончились ненастья!

Ты обычно производишь

Среди девушек фурор,

Ты — герой, ты — принц, ты — мачо,

Ты — красавчик, наш Егор.

Пожелаю оставаться

Непременно джентльменом,

Быть опорой для любимых,

Добрым другом неизменно.

Увлекаешь ты азартом,

Восхищает твой напор,

Ты сегодня поздравления

От меня прими, Егор.

Ни минуточки без дела

Не сидишь на месте ты,

И решаешь, честь по чести,

Все дела без суеты.

Пусть все в жизни удается,

Пусть карьера вверх идет,

Пусть фортуна улыбнется,

И судьба не подведет.

Судьбу определяет имя,

Так вот Егору повезло,

Он сильный, смелый и отважный,

Живет врагом он всем на зло!

Мы пожелать ему хотели

Удачи, счастья и тепла,

Чтобы в любое время года,

Как сказка, жизнь его была.

Тебе, Егор, свои

Шлю я поздравления,

Удачи пожелаю

Во всем, без исключения,

В карьере роста быстрого,

Взаимности в любви,

Минуты счастья в жизни,

Чтоб складывались в дни.

Чтоб все решал вопросы,

Все одолел преграды,

Удача, чтоб по жизни

Шла с тобою рядом.

Дела ведешь всегда с напором,

Не стоит в спор вступать с Егором,

Успешен, хитр, неукротим,

Практически, непобедим!

Удача пусть шагает рядом,

Тебя лаская нежным взглядом,

Друзья пусть чтут и уважают,

Девчонки просто обожают!

На всех дорогах-полюсах

Неведом будет стыд и страх,

Пусть защищает крепость стен,

Всегда ты будешь супермен!

Осветило солнце двор,

И проснулся наш Егор,

С днем рожденья, милый,

Родной ты наш, любимый!

Мы возьмем цветной мелок —

Нарисуем поздравок.

Чтоб Егорка рос здоровым,

И хозяином стал строгим,

Сильным, твердым и разумным,

Справедливым, добрым, умным!

Хватит импульсов твоих

На большой мотор.

Заводной, трудолюбивый

Ты у нас, Егор.

Пусть энергии хватает

Звезды все свои зажечь.

Доброту свою, сердечность

Обязательно сберечь.

Егор — трудолюбивый парень.

И, без сомненья, джентльмен.

Его, для многих, можно ставить,

Для назидания, в пример.

Пусть не кончается удача

И лучше всех идут дела.

Для всех усилий пусть отдача

Достойно будет велика.

Не забывай про отдых, тоже,

Работа в лес не убежит.

И в этом, с радостью поможем,

Ведь, хорошо с тобой дружить.