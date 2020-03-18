Скачать
Среда, 18.03.2020
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Бокс. Александр Гвоздик планировал вернуться на ринг в андеркарте боя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта
Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта

Именины Егора: значение имени и красивые поздравления

Смотрите фото (9)
Именины Егора: значение имени и красивые поздравления
09:01 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Егор является русским вариантом греческого имени Георгий, поэтому имеет тоже значение – "земледелец".

Имя Егор было образовано путем перестановки начального звука "г", который был труднопроизносимым для русских людей. Имя Егор было просторечным, в отличие от имени Юрий, также являющимся формой имени Георгий, которое чаще использовалось среди дворянства и образованных сословий в XVII–XIX веках.

В христианстве святой Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых. Он был каппадокийским воином, жившем во II веке н.э. По легенде после мученической смерти Георгий Победоносец появился на земле, чтобы убить чудовищного змея (дракона), этот сюжет отразился на иконах как "Чудо Георгия о змие".

У имени Георгий есть и другие народные формы, кроме Егора, – это имена Юрий и Егорий. От этого имени образовано и женское имя Георгина.

Время от времени Егора могут одолевать такие качества как занудливость и ворчливость. В ряде случаев может проявить свою вспыльчивость. В школьные годы Егор способен зарекомендовать себя как хороший ученик. Упрямство Егора иногда приводит его к конфликтам с учителями. В определённый момент подросток с таким именем становится недоверчивым и раздражительным. Несмотря на такие отрицательные черты, в этом человеке хорошо развита интуиция, которой нужно не забывать пользоваться. Если Егор узнает, что его обманули, то навсегда перестанет общаться с такими людьми. Расположение такого человека очень просто потерять. По своей сути Егор достаточно чувствительная личность, склонная к внутренним переживаниям.

Выбирая себе девушку, Егор, в первую очередь, обращает внимание на её поведение. Молодой человек ценит в противоположенном поле скромность. Вызывающе одетые женщины, стремящиеся привлечь, таким образом, внимание к своей внешности, только раздражают его. В отношениях у Егора всегда серьёзные намерения. Он не пытается как-то приукрасить себя или свои заслуги. В общении прост и искренен. От избранницы Егор ждёт порядочности и добродушия. Со временем из Егора получается замечательный семьянин. Он хозяин в своём доме, старается не вступать в споры и конфликты с женой, в тоже время всегда твёрд в ряде вопросов. В нём чувствуются лидерские качества.

Что касается работы, то деловая жилка и умение справляться с любой ситуацией помогают Егору продвинуться по службе. Он может стать хорошим руководителем. Такой человек никогда не останавливается на достигнутом, а всегда стремится к поставленной цели.

Поздравлення

Егор, настал твой праздник,

Твой яркий, светлый день,

Ты очень добрый, необычный,

И позитивный человек.

 

Тебе желаю я успеха,

Поменьше стресса, больше счастья,

Чтоб отступили все проблемы,

И вмиг закончились ненастья!

Ты обычно производишь

Среди девушек фурор,

Ты — герой, ты — принц, ты — мачо,

Ты — красавчик, наш Егор.

 

Пожелаю оставаться

Непременно джентльменом,

Быть опорой для любимых,

Добрым другом неизменно.

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Увлекаешь ты азартом,

Восхищает твой напор,

Ты сегодня поздравления

От меня прими, Егор.

 

Ни минуточки без дела

Не сидишь на месте ты,

И решаешь, честь по чести,

Все дела без суеты.

 

Пусть все в жизни удается,

Пусть карьера вверх идет,

Пусть фортуна улыбнется,

И судьба не подведет.

Судьбу определяет имя,

Так вот Егору повезло,

Он сильный, смелый и отважный,

Живет врагом он всем на зло!

 

Мы пожелать ему хотели

Удачи, счастья и тепла,

Чтобы в любое время года,

Как сказка, жизнь его была.

Тебе, Егор, свои

Шлю я поздравления,

Удачи пожелаю

Во всем, без исключения,

В карьере роста быстрого,

Взаимности в любви,

Минуты счастья в жизни,

Чтоб складывались в дни.

Чтоб все решал вопросы,

Все одолел преграды,

Удача, чтоб по жизни

Шла с тобою рядом.

Дела ведешь всегда с напором,

Не стоит в спор вступать с Егором,

Успешен, хитр, неукротим,

Практически, непобедим!

 

Удача пусть шагает рядом,

Тебя лаская нежным взглядом,

Друзья пусть чтут и уважают,

Девчонки просто обожают!

 

На всех дорогах-полюсах

Неведом будет стыд и страх,

Пусть защищает крепость стен,

Всегда ты будешь супермен!

Осветило солнце двор,

И проснулся наш Егор,

С днем рожденья, милый,

Родной ты наш, любимый!

Мы возьмем цветной мелок —

Нарисуем поздравок.

Чтоб Егорка рос здоровым,

И хозяином стал строгим,

Сильным, твердым и разумным,

Справедливым, добрым, умным!

Хватит импульсов твоих

На большой мотор.

Заводной, трудолюбивый

Ты у нас, Егор.

 

Пусть энергии хватает

Звезды все свои зажечь.

Доброту свою, сердечность

Обязательно сберечь.

Милые поздравления с Днем рождения

Егор — трудолюбивый парень.

И, без сомненья, джентльмен.

Его, для многих, можно ставить,

Для назидания, в пример.

 

Пусть не кончается удача

И лучше всех идут дела.

Для всех усилий пусть отдача

Достойно будет велика.

 

Не забывай про отдых, тоже,

Работа в лес не убежит.

И в этом, с радостью поможем,

Ведь, хорошо с тобой дружить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Егор, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, День ангела, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Именины Егора, Именины (День Ангела) Егора, Поздравление с именинами Егора, Поздравления Егору.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
03 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
04 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
05 Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
На Донбассе боевики обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Весеннее равноденствие 2020: прогноз астрологов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь