Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 19 марта.

Константиновы круги

Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. По преданию, все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины увели их в плен, истязаниями старались принудить их изменить вере, а затем, не добившись своего, отсекли головы.

На Киевской Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник — мальчик по имени Константин.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее "заманивали" в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Международный день клиента

В мире существует много праздников, которые люди отмечают, исходя из своей принадлежности к той или иной социальной группе — День пенсионера, День босса, День влюбленных, День предпринимателя… Недавно этот список пополнился еще одним праздником — Международным днем клиента (International Client's Day).

В отличие от дат, веками обрастающих традициями, День клиента только еще начинает завоевывать известность в мире. Впервые он отмечался 19 марта 2010 года.

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

Инициаторами появления этого праздника стали предприниматели России и Литвы. Это начинание очень быстро распространилось по всему миру. Его поддержали десятки крупных и мелких компаний, предпринимателей всех уровней и торговых центров в Европе и Америке. "Должен же быть день, когда мы можем поблагодарить своих клиентов за то, что они у нас есть!", — говорят сами предприниматели.

Возможно, и вы захотите присоединиться к этой инициативе, поддержите новую традицию и приготовите в этот день для своих клиентов маленькие знаки внимания.