У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трёх сестёр, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.
Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, её поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!
Её чувственность, непреодолимое желание в совокупности с её импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть её жизни, а её приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у неё есть чёткая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.
Надежда всегда готова быть центром внимания, ей нужна свобода делать то, что ей угодно, именно в этом и радость, и необходимое требование этой индивидуалистки. Надежда может быть очень гордой, иногда эгоистичной.
В делах любовных Надежда предпочитает играть главную роль, образ романтичной барышни ей совсем не подходит. Ей не свойственно полюбить с первого взгляда, у неё более практичный взгляд на отношения. Надежда надеется найти такого спутника жизни, который будет боготворить её. Для обладательницы этого имени роль лидера в семье не обсуждается – это будет только она сама. Надежда может быть очень требовательной и ревнивой, но её верность супругу полностью непогрешима. Надежда, безусловно, не рождена для роли домохозяйки. Её профессиональный выбор, скорее всего, будет ориентирована на мобильные профессии, связанные с разнообразием и путешествиями (туризм, маркетинг, реклама). Она также может стать журналистом или же выбрать для себя творчество - кино, театр.
Поздравления
Надежда, Наденька, Надюша,
Ты — лучик солнечный в пути.
С тобою просто всем, уютно,
Приятно рядышком идти.
Назвали так тебя не просто:
Надежду даришь и любовь,
Улыбчива и грациозна,
Творишь добро ты вновь и вновь.
Желаем благ тебе, Надюша,
Желанных встреч тебе в пути.
Впустив надежду в свою душу,
Сумей по жизни пронести!
Есть в тебе особый импульс.
Ты, Надежда, хороша.
И для близких всех открыта
Твоя добрая душа.
Ты умна, красива очень,
Любят все тебя друзья.
Пусть к тебе фортуна будет
Благосклонна и добра.
Прекрасная хозяйка,
Добрейшая душа,
Как Золушка, прекрасна,
Надежда — хороша.
Бывает расточительна,
Но жадности в ней нет,
Не курит и не пьет она,
Не много ест конфет.
Достоинств ее много,
Их все не перечесть.
Благодарим Надежду
За то, что она есть.
И от души желаем
Во все твои года
Любимой и счастливой,
Желанной быть всегда.
Достатка, и успехов,
И творческих побед,
А главное, успехов
На много долгих лет!
Тебя с рождения нарекли Надеждой,
Чтобы с тобой свершились все мечты.
Чтоб всё, что сделать не успели прежде,
Всего достигла и добилась ты.
Надежда заставляет сердце биться,
Бороться и не гнуться пред бедой.
Надежда не предаст и не умчится,
Она всегда останется с тобой.
Надежда вечна, нет конца и края.
Она — дорога, что по жизни поведет.
Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,
И пусть тебя твой ангел бережет.
Для Надежды поздравления
Мы желаем принести:
Жить легко, без сожаления,
Счастье в жизни обрести.
Пожелаем быть здоровой,
Ярко жить и процветать,
Каждый день снова и снова
Улыбаться и мечтать.
Жить легко, не напрягаться,
В жизнь ворвался чтоб успех,
И ни разу не сдаваться,
Чтобы быть счастливей всех!
Поздравления, Надюшка,
В этот день мои тебе.
Пусть подарки жизнь вручает,
Пусть всегда везет в судьбе.
Будь манящей и желанной,
Восхитительной, хмельной,
Потрясающе-прекрасной,
Дерзкой, славной, деловой.
Пусть все тайные желания
Воплотятся точно в срок.
Пусть подарит вдохновение
К достижениям толчок.
Счастье ей предсказано,
Коль Надеждой названа.
Сразу видно, без оглядки —
Не из робкого десятка.
Только глазом поведет —
Всех вокруг с ума сведет.
Так и хочется общаться,
Обаяньем восхищаться.
Пожелать хотим удачи
И большой шикарной дачи.
Пусть любимый обожает
И заботой окружает.
Ненаглядная Надежда,
Будь всегда такой же нежной,
Восхитительной, прекрасной
И кокеткой первоклассной.
Наслаждайся этой жизнью,
Будь немного, но капризной,
Пусть тебя все обожают
И любовью окружают!