У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в стихах

Новости Украины:У имени Надежда была древнерусская форма – Надежа, которая помогла данному имени прижиться и укрепиться среди людей.

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трёх сестёр, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.

Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, её поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!

Её чувственность, непреодолимое желание в совокупности с её импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть её жизни, а её приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у неё есть чёткая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.

Надежда всегда готова быть центром внимания, ей нужна свобода делать то, что ей угодно, именно в этом и радость, и необходимое требование этой индивидуалистки. Надежда может быть очень гордой, иногда эгоистичной.

В делах любовных Надежда предпочитает играть главную роль, образ романтичной барышни ей совсем не подходит. Ей не свойственно полюбить с первого взгляда, у неё более практичный взгляд на отношения. Надежда надеется найти такого спутника жизни, который будет боготворить её. Для обладательницы этого имени роль лидера в семье не обсуждается – это будет только она сама. Надежда может быть очень требовательной и ревнивой, но её верность супругу полностью непогрешима. Надежда, безусловно, не рождена для роли домохозяйки. Её профессиональный выбор, скорее всего, будет ориентирована на мобильные профессии, связанные с разнообразием и путешествиями (туризм, маркетинг, реклама). Она также может стать журналистом или же выбрать для себя творчество - кино, театр.

Поздравления

Надежда, Наденька, Надюша,

Ты — лучик солнечный в пути.

С тобою просто всем, уютно,

Приятно рядышком идти.

Назвали так тебя не просто:

Надежду даришь и любовь,

Улыбчива и грациозна,

Творишь добро ты вновь и вновь.

Желаем благ тебе, Надюша,

Желанных встреч тебе в пути.

Впустив надежду в свою душу,

Сумей по жизни пронести!

Есть в тебе особый импульс.

Ты, Надежда, хороша.

И для близких всех открыта

Твоя добрая душа.

Ты умна, красива очень,

Любят все тебя друзья.

Пусть к тебе фортуна будет

Благосклонна и добра.

Прекрасная хозяйка,

Добрейшая душа,

Как Золушка, прекрасна,

Надежда — хороша.

Бывает расточительна,

Но жадности в ней нет,

Не курит и не пьет она,

Не много ест конфет.

Достоинств ее много,

Их все не перечесть.

Благодарим Надежду

За то, что она есть.

И от души желаем

Во все твои года

Любимой и счастливой,

Желанной быть всегда.

Достатка, и успехов,

И творческих побед,

А главное, успехов

На много долгих лет!

Тебя с рождения нарекли Надеждой,

Чтобы с тобой свершились все мечты.

Чтоб всё, что сделать не успели прежде,

Всего достигла и добилась ты.

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.

Надежда вечна, нет конца и края.

Она — дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.

Для Надежды поздравления

Мы желаем принести:

Жить легко, без сожаления,

Счастье в жизни обрести.

Пожелаем быть здоровой,

Ярко жить и процветать,

Каждый день снова и снова

Улыбаться и мечтать.

Жить легко, не напрягаться,

В жизнь ворвался чтоб успех,

И ни разу не сдаваться,

Чтобы быть счастливей всех!

Поздравления, Надюшка,

В этот день мои тебе.

Пусть подарки жизнь вручает,

Пусть всегда везет в судьбе.

Будь манящей и желанной,

Восхитительной, хмельной,

Потрясающе-прекрасной,

Дерзкой, славной, деловой.

Пусть все тайные желания

Воплотятся точно в срок.

Пусть подарит вдохновение

К достижениям толчок.

Счастье ей предсказано,

Коль Надеждой названа.

Сразу видно, без оглядки —

Не из робкого десятка.

Только глазом поведет —

Всех вокруг с ума сведет.

Так и хочется общаться,

Обаяньем восхищаться.

Пожелать хотим удачи

И большой шикарной дачи.

Пусть любимый обожает

И заботой окружает.

Ненаглядная Надежда,

Будь всегда такой же нежной,

Восхитительной, прекрасной

И кокеткой первоклассной.

Наслаждайся этой жизнью,

Будь немного, но капризной,

Пусть тебя все обожают

И любовью окружают!