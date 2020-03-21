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Дождь с мокрым снегом: чем "удивит" погода сегодня, 21 марта

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Дождь с мокрым снегом: чем "удивит" погода сегодня, 21 марта
08:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в ближайшие сутки в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

В субботу, 21 марта, ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, дождь, вечером в западных и северных областях с мокрым снегом, днем в Карпатах значительный снег.

Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. 

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 0-3° мороза, днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, на юге местами до 16° тепла, в Карпатах в течение суток 0-5° тепла. 

Карта осадков 21 марта / windy.com

В Киеве - ночью без осадков, днем временами дождь с переходом вечером в мокрый снег. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

Карта ветров 21 марта / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3 тепла в 1974г., самая низкая ночью 20,0 мороза в 1942г.

Прогноз погоды на Субботу, 21 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +8…+10, дождь

  • Львов – +4…+6, дождь

  • Ивано-Франковск – +5…+7, дождь

  • Тернополь – +5…+7, дождь

  • Черновцы – +5…+7, дождь

  • Хмельницкий – +5…+7, дождь

  • Луцк – +4…+6, дождь

  • Ровно – +4…+6, дождь

  • Житомир –  +5…+7, дождь

  • Винница –  +6…+8, дождь

  • Одесса – +10…+12, дождь

  • Николаев – +10…+12, дождь

  • Херсон – +12…+14, без осадков

  • Симферополь – +12…+14, без осадков

  • Кропивницкий – +9…+11, дождь

  • Черкассы – +7…+9, дождь

  • Чернигов – +6…+8, дождь

  • Сумы – +6…+8, дождь

  • Полтава – +9…+11, дождь

  • Днепр – +9…+11, дождь

  • Запорожье – +11…+13, без осадков

  • Донецк – +9…+11, без осадков

  • Луганск – +9…+11, без осадков

  • Харьков – +9…+11, без осадков

  • Киев – +6…+8, дождь

Погода 21 марта / meteo.gov.ua

В воскресенье, 22 марта, погода в Украине изменится. 

Погода 21 марта / meteo.gov.ua 

В западных, северных и Винницкой областях небольшой мокрый снег ( в Карпатах ночью значительный снег), температура снизится ночью до 0-5 ° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза; в центральных и Харьковской областях дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5 ° тепла; на остальной территории умеренные дожди, температура в течение суток 4-9 ° тепла. Ветер северный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве погода также изменится. Ожидается небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура снизится: ночью до 0-5 ° мороза, днем от 3° тепла - 2° мороза.

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