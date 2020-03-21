Дождь с мокрым снегом: чем "удивит" погода сегодня, 21 марта

В субботу, 21 марта, ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, дождь, вечером в западных и северных областях с мокрым снегом, днем в Карпатах значительный снег.
Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 0-3° мороза, днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 7-12°, на юге местами до 16° тепла, в Карпатах в течение суток 0-5° тепла.
Карта осадков 21 марта / windy.com
В Киеве - ночью без осадков, днем временами дождь с переходом вечером в мокрый снег. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.
Карта ветров 21 марта / windy.com
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3 тепла в 1974г., самая низкая ночью 20,0 мороза в 1942г.
Прогноз погоды на Субботу, 21 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10, дождь
Львов – +4…+6, дождь
Ивано-Франковск – +5…+7, дождь
Тернополь – +5…+7, дождь
Черновцы – +5…+7, дождь
Хмельницкий – +5…+7, дождь
Луцк – +4…+6, дождь
Ровно – +4…+6, дождь
Житомир – +5…+7, дождь
Винница – +6…+8, дождь
Одесса – +10…+12, дождь
Николаев – +10…+12, дождь
Херсон – +12…+14, без осадков
Симферополь – +12…+14, без осадков
Кропивницкий – +9…+11, дождь
Черкассы – +7…+9, дождь
Чернигов – +6…+8, дождь
Сумы – +6…+8, дождь
Полтава – +9…+11, дождь
Днепр – +9…+11, дождь
Запорожье – +11…+13, без осадков
Донецк – +9…+11, без осадков
Луганск – +9…+11, без осадков
Харьков – +9…+11, без осадков
Киев – +6…+8, дождь
Погода 21 марта / meteo.gov.ua
В воскресенье, 22 марта, погода в Украине изменится.
Погода 21 марта / meteo.gov.ua
В западных, северных и Винницкой областях небольшой мокрый снег ( в Карпатах ночью значительный снег), температура снизится ночью до 0-5 ° мороза, днем до 3° тепла - 2° мороза; в центральных и Харьковской областях дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5 ° тепла; на остальной территории умеренные дожди, температура в течение суток 4-9 ° тепла. Ветер северный, на востоке юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве погода также изменится. Ожидается небольшой мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура снизится: ночью до 0-5 ° мороза, днем от 3° тепла - 2° мороза.