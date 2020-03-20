Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 20 марта.

Весенний солнцеворот, Вербоносица

Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.

На Киевской Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. "Придет солнышко и к нашим окошечкам", — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: "Время вербе осеребриться". Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: "Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит", — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы

Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, – вселенскими панихидами.

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех "от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви". В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.

Во все родительские субботы служба совершается по особому уставу.

Всемирный день поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

"Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание".

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга.

Отмечая Всемирный день поэзии ЮНЕСКО также обращает наше внимание на удивительную способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности.

Одной из основных целей Дня является поощрение языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтического слова.

Этот День, считает ЮНЕСКО, призван содействовать развитию поэзии, возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела и созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Международный день кукольника

Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника (International Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day), пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение.

Но несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

Международный день Навруз

Международный день Навруз (International Day of Nowruz) отмечается с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. 23 февраля Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник – День Навруз (резолюция №A/RES/64/253).

Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Наурыз), означает новый день, его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны.

Навруз — день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Он отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире.

Навруз играет значительную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства. Его традиции и ритуалы отражают культурные и древние обычаи цивилизаций Востока и Запада, получившие распространение в контексте взаимообмена человеческими ценностями.

Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни.

По древнему обычаю, накануне Навруза люди должны прибраться в своих домах, навести порядок во дворах и огородах, рассчитаться с долгами. На праздничный стол обычно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы и других злаков. В Навруз принято готовить кушанья из семи продуктов (преимущественно растительного происхождения).