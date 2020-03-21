Вербоносица, Весеннее равноденствие: приметы и обряды 21 марта

Новости Украины:Это был день весеннего равноденствия, и в народе считали, что с этого момента начинается весна.

По приметам на 21 марта судили о том, будет ли урожай огородных овощей и яровых хлебов. В народном месяцеслове дата получила название Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Вешнее равноденствие, Лазарь.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Лазаря Муромского (1286-1391).

Лазарь родился в Константинополе, был пострижен Высокогорным монахом. Некоторое время жил в новгородской монашеской общине епископа Василия. В 1352 году перебрался на необитаемый полуостров Мучь, расположенный на Онежском озере. Здесь просвещал Евангелием саамов. Некоторые из них в основанной им обители приняли иночество.

По преданию, Лазарь Муромский собственноручно возвел небольшую деревянную церковь, которая сохранилась до наших дней. В 1959 году её перевезли из Муромского монастыря на остров Кижи и включили в состав Государственного музея-заповедника. Эта церковь считается самым древним из сохранившихся деревянных храмов Русского Севера.

Скончался преподобный в возрасте 105 лет в 1391 году, был похоронен в основанной им обители.

Особенность 21 марта состоит в том, что день уже немного прибавился и по времени равен вечеру. Прилетали жаворонки, и по этому случаю хозяйки также выпекали печенья в виде таких птиц. "Жаворонками" 21 марта угощали детей, и считалось, что такие печенья на столе символизируют радость, благополучие и счастье.

Так как к этому дню обычно распускается верба, он получил ещё одно название – Вербоносица. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Для легкости вербой хлестали тело. Верили, что если отхлестать вербой больного, он выздоровеет, если здорового – болеть не будет. При головной боли, разминали веточку вербы, клали на голову под платок – и головная боль отступала.

С этим деревом связаны и не совсем приятные суеверия. Считалось, кто вербу посадит, тот сам на себя заступ готовит. Это означало, что когда понадобится из дерева вытесать лопату, человек может умереть. Однако это поверье не мешало применять вербу в лечебных целях. До того, как дерево начнет цвести, крестьяне заготавливали кору и сушили её на чердаке с хорошей вентиляцией. Потом из неё готовили чай с добавлением липового цвета, аниса и малины. При ангине и стоматите полоскали рот отваром коры. Как кровоостанавливающее средство использовали порошок из коры вербы. Освещенные веточки молодой вербы – прекрасный оберег от болезней, нечистой силы и стихийных бедствий.

В избах весной пол подметали вербовым веником, чтобы очистить дом от зловредных духов. Мусор, собранный таким образом, сжигали в печи или на костре.

Народные приметы