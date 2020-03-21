Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 22 марта.

Сороки, Жаворонки

Православная церковь в этот день почитает память сорока воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру во Христа при императоре Лицинии в 320 году в городе Севастия (Малая Азия). Мужчины отказались принести жертвы языческим богам, после чего их раздели и вывели на покрытое льдом озеро, оставив на ночь.

Недалеко от озера находилась тёплая баня, чтобы желающие отречься от веры могли в ней согреться. Утром один из воинов, не выдержав мучений, побежал в баню, но переступив её порог сразу умер.

На Сороки вторая встреча весны. Крестьяне выходили "кликать" весну. Этот обряд сопровождался песнями-веснянками.

В народе про этот день говорили: "На 40 мучеников – прилетает 40 птиц". "На Сороки день с ночью меряется, зима заканчивается, весна начинается". Считается, что в этот день из-за моря прилетают жаворонки.

Ещё 22 марта поминали усопших: посещали могилы, заказывали о родных и близких обедню или поминовение на проскомидии. Не забывали помянуть покойных и во время трапезы. Женщины молились сорока мученикам, чтобы муж или сын целыми и невредимыми вернулись с войны.

Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы.

По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит, весна пришла. Песня жаворонка негромкая и приятная. Полет жаворонка своеобразен: птица сначала поднимается вверх, а затем падает вниз, соответственно меняется и песня. "Жаворонок небо пашет" - говорят в народе.

Международный день таксиста

У таксистов есть тоже свой профессиональный праздник, его отмечает весной, а точнее 22 марта.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" — от французского «"акс" ("плата"), и греческого "метрон" ("измерение"). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Сегодня эту профессию можно назвать достаточно опасной, так как таксист всё время должен быть чрезвычайно внимательным, не зря водителей такси по праву называют стойкими ковбоями современного города.

Всемирный день водных ресурсов

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Вода — «краеугольный камень» жизни. Вода необходима человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды необходима всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. На сегодняшний день более 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.

В 20 веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.

Но вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года.

Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.

День Балтийского моря

Экологическая обстановка вокруг Балтийского моря в конце 20 столетия достигла критической отметки. Море постепенно превращалось в свалку отходов, ситуацию необходимо было срочно спасать.

В 1974г. семь прибрежных государств подписывают в Хельсинки общую Конвенцию по защите и спасению морской и окружающей среды. А в 1986г., этими же государствами, на очередном заседании своей комиссии, было принято решение отмечать ежегодно 22 марта, как день Балтийского моря.

Суть этого празднования сводится к привлечению внимания политиков, ученых, общественности, населения к проблемам охраны окружающей среды не только Балтийского моря, но и всего Балтийского региона.