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День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 22 марта судили о погоде на ближайшие сорок дней.

Традиции на 22 марта

В этот день отмечают вторую встречу весны. Считается, что в эти дни прилетают сорок разных пичуг, и первая из них - жаворонок. Пекут булочки в форме жаворонков, обмазывают их медом.

Считается, что с 22 марта и до Зосима-пчельника (30 апреля) будет сорок утренних морозов - утренников. Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет теплое.

Чтобы защититься от морозов, хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки сорок шариков - "сороки святые, колобаны золотые". Испеченные колобки начиная с сорок каждый день выбрасывали по одному за окошко, приговаривая: "Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овес, а теперь убирайся подобру-поздорову!"

Приметы на 22 марта

Во что сороки, в то и петровки (с 12 июля, сенокосная пора).

Если на сороки будет тепло, то оно простоит еще сорок дней, а холодно - жди сорок холодных утренников-морозов.

Если сороки и галки прилетели на Сорока - к теплу.

Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

Знаменательные события в истории: 22 марта 2020 года

Теплый ветер - к дождливому лету.

Гречу сеять пропусти сорок морозов после Сорока мучеников.

Сколько на сороки проталинок, столько жаворонков.

Прилетел кулик на сороки из заморья, принес весну из неволья.

На сорок сороков, жаворонки, прилетите, красно лето принесите.

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Все по теме:

Приметы, Обряды, 22 марта, Встреча весны, День Сороки, День Сорока святых.
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