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Новолуние 24 марта 2020: что можно и нельзя делать в этот период
Что нельзя делать на новолуние 24 марта

Новолуние 24 марта 2020: что можно и нельзя делать в этот период

Новолуние 24 марта 2020: что можно и нельзя делать в этот период
21:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Новолуние - это время кардинальных перемен. Но порой Луна вносит свои коррективы, усиливая волнение или прибавляя проблем.

Новолуние в марте состоится 24 числа в 11:30 по киевскому времени. Оно пройдет под эгидой импульсивного Овна, что окажет сильное стимулирующие влияние. Обнажатся тайные страхи, кармические узлы и все, что ассоциируется с болью, но, по словам астрологов, это будет очищающее чувство.

Новолуние может принести проблемы, страх, несдержанность и одержимость только при наличии внутренних ограничений и паники, вызванных происходящим в мире. Прежде всего Луна - планета души, которая с мудростью и любовью учит, как исцелить себя и окружающих состраданием и сочувствием.

Что сделать в Новолуние 24 марта

Во-первых, озвучьте для себя реальную цифру, которую хотели бы получать (в месяц, в течение года) для полного счастья. Если не нравится работа, загадайте, где и кем вы хотели бы работать, какую должность занимать. Запишите свои результаты в блокнот. Визуализируйте свои желания - представьте себя в новой должности с теми доходами, которые будут удовлетворять ваши потребности в теперешнем времени, так, как будто вы уже в новой должности и той суммой денег, которую загадали.

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Что нельзя делать в Новолуние 24 марта

  • Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договора.

  • Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др.

  • Длительное время находится за вождением транспортного средства;

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

  • Постарайтесь оставаться реалистичными и избегайте авантюр.

Кроме этого сделайте какой-то, пусть незначительный, ритуал для привлечения денег: приобретите копилку и бросьте в нее монетки, купите новый красивый кошелек - деньги любят красивую упаковку, разведите денежное дерево.

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Все по теме:

Приметы, Новолуние, Запреты, Обряды, 24 марта, Молодая Луна, Новолуние 2020, Новолуние 24 марта.
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