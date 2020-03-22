Новолуние 24 марта 2020: что можно и нельзя делать в этот период

Новости Украины:Новолуние - это время кардинальных перемен. Но порой Луна вносит свои коррективы, усиливая волнение или прибавляя проблем.

Новолуние в марте состоится 24 числа в 11:30 по киевскому времени. Оно пройдет под эгидой импульсивного Овна, что окажет сильное стимулирующие влияние. Обнажатся тайные страхи, кармические узлы и все, что ассоциируется с болью, но, по словам астрологов, это будет очищающее чувство.

Новолуние может принести проблемы, страх, несдержанность и одержимость только при наличии внутренних ограничений и паники, вызванных происходящим в мире. Прежде всего Луна - планета души, которая с мудростью и любовью учит, как исцелить себя и окружающих состраданием и сочувствием.

Что сделать в Новолуние 24 марта

Во-первых, озвучьте для себя реальную цифру, которую хотели бы получать (в месяц, в течение года) для полного счастья. Если не нравится работа, загадайте, где и кем вы хотели бы работать, какую должность занимать. Запишите свои результаты в блокнот. Визуализируйте свои желания - представьте себя в новой должности с теми доходами, которые будут удовлетворять ваши потребности в теперешнем времени, так, как будто вы уже в новой должности и той суммой денег, которую загадали.

Что нельзя делать в Новолуние 24 марта

Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договора.

Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др.

Длительное время находится за вождением транспортного средства;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Постарайтесь оставаться реалистичными и избегайте авантюр.

Кроме этого сделайте какой-то, пусть незначительный, ритуал для привлечения денег: приобретите копилку и бросьте в нее монетки, купите новый красивый кошелек - деньги любят красивую упаковку, разведите денежное дерево.