У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Галина в переводе с древнегреческого означает "спокойная", "тихая", "безмятежная". Именно так звали одну из морских нимф.

В Испании и Италии имя Галина будет созвучно итальянскому слову "gallina", означающему "курица, цыплёнок", которое многим россиянам запомнилось по рекламе бульонных кубиков "Галина Бланка". Краткие формы имени Гала и Лина также являются самостоятельными именами.

Галина умеет делать почти все, ничего не боится. Начав дело, однако, она не всегда сможет довести его до конца с той уверенностью, с какой его начинала. Так как внезапно может начать сомневаться в успехе мероприятия, но принятое однажды решение все равно будет убеждать ее в том, что изначально она поступила совершенно верно.

Обладательницы этого имени очень общительны, но рассматривают людей чаще всего из собственного интереса, насколько тот или иной человек будет полезен для нее. Со всеми она доброжелательна, вежлива, корректна, поссориться с Галиной достаточно сложно – она всегда найдет ту самую середину.

Галина часто бывает в центре внимания компании, у нее много поклонников. И мужчину себе она выберет такого, который нужен ей – чаще всего это мужчина, который считает, что лучшей жены, чем Галина, для него просто не существует. Галина будет очень заботливой хозяйкой, предупредительной женой, внимательной матерью.

Она будет успешна почти в любой профессии, но предпочитает выбирать заметную, яркую профессию, и очень важную, значимую должность.

Поздравления

С праздником, Галина,

Будь прекрасной и любимой,

Оставайся ты такой,

Доброй, милой и простой!

Пусть все сложатся дела,

Так, как хочешь ты сама,

Оптимизма и задора,

Боевого лишь настроя.

Чтоб на личном фронте было,

Как в сериале, все красиво,

Чтоб любовь твоя цвела,

Окрыляла, в путь вела!

Галина, Галя, Галочка, Галчонок,

Тебе, родная, имя так к лицу.

Ведь Галя вся такая заводная.

Всё, что с тобой, — и к месту, и к дворцу!

Живи на радость всем, себе на счастье,

Встречай с улыбкой каждый новый день.

Дари надежду, верность, свет и радость,

Гони печали и тревоги злую тень!

Галинка, Галочка, Галина, просто Галя,

Всех-всех успехов тебе в жизни и судьбе.

Живи с улыбкой, светлой радостью, любовью,

И пусть удача улыбается тебе!

Галинка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.

От всей души желаю тебе, Галя,

Большого счастья, искренней любви!

Чтоб глазки твои ясные сияли,

По жизни позитив всегда лови!

Здоровья, много сил тебе, успеха,

И сотни комплиментов, добрых слов,

Друзей побольше верных, море смеха,

Подарков и без повода цветов!

Галина! Галочка! Галина!

Сладка, как ягода малина.

Красива, чувственна, мила,

Великолепна и проста!

Всегда отзывчива, роскошна,

И быть такою Вам несложно.

Вы просто чудо неземное,

Для нас такое дорогое!

Мы любим, чтим и уважаем.

Не видя Вас, мы все страдаем

Без уникальнейшего взгляда

И стильно-модного наряда.

Желаем быть всегда такою —

Желанной, милой, дорогою,

Такой же искренней, и дивной,

И, в своём роде, эксклюзивной!

Галя, Галочка, Галина!

В этот день тебе желаю

Чтобы жизнь была малиной,

Счастью ты не знала края!

Желаю мыслить позитивно,

С улыбкой каждый день встречать,

Быть яркой, смелой и активной,

Легко всех целей достигать!

Есть у нас сегодня отличная причина,

С праздником поздравить и счастья пожелать.

А героиня праздника, конечно, ты, Галина,

От души и сердца хотим тебе сказать!

Молодой, задорной, нежной и красивой,

Оставайся, Галочка, на долгие года.

А главное, любимой, здоровой и счастливой,

Хочется нам очень, чтоб ты была всегда!

Хоть стой, хоть пляши,

Поздравляем от души

Милую, красивую,

Всегда трудолюбивую,

Временами строгую,

Но очень справедливую.

Все дела чтоб получались!

Беды чтоб не омрачали!

Музой будь всегда для нас,

Вдохновением для глаз!

Будь для нас ты центром мира,

Наша славная Галина!

Ну а главный наш наказ:

"Будь собой! Ты просто класс!".

Тебе сейчас желаю, Галя,

Всегда во всем преуспевать!

Чтоб глазки радостно сияли,

Себя любить и баловать!

Желаю всей душой, Галина,

Летать от счастья в облаках!

Тебя любимый твой мужчина

Всегда пусть носит на руках!