Глава МОЗ просит нардепов проявить силу воли

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16:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Илья Емец призывает народных депутатов проголосовать за чрезвычайное положение.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Как известно, пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух передал журналистам сообщение заместителя председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, где говорится, что на онлайн-совещании с руководством Верховной Рады в понедельник большинство парламентских фракций выступили против возможного введения чрезвычайного положения в Украине; финальное решение может быть принято на внеочередном заседании Рады, которое ожидается на этой неделе.

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По последним данным, общее количество лиц, больных Covid-19, в мире составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, а 15 361 человек умер.

В Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Минздрав, МОЗ, Илья Емец, Карантин, Коронавирус, режим ЧП, Covid-19.
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