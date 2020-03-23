Глава МОЗ просит нардепов проявить силу воли

Новости Украины:Илья Емец призывает народных депутатов проголосовать за чрезвычайное положение.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Как известно, пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух передал журналистам сообщение заместителя председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, где говорится, что на онлайн-совещании с руководством Верховной Рады в понедельник большинство парламентских фракций выступили против возможного введения чрезвычайного положения в Украине; финальное решение может быть принято на внеочередном заседании Рады, которое ожидается на этой неделе.

По последним данным, общее количество лиц, больных Covid-19, в мире составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, а 15 361 человек умер.

В Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.