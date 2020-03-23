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25 марта - День молитвы за Украину

25 марта - День молитвы за Украину
19:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Всеукраинский совет церквей объявил 25 марта Днем молитвы за Украину.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился с призывом "ко всем людям доброй воли" присоединиться к совместной молитве, которая пройдет 25 марта 2020 года в связи с карантином и введением в отдельных регионах режима чрезвычайной ситуации с целью недопущения распространения коронавируса.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявляет 25 марта 2020 года Днем общей молитвы и поста за Украину…", - сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины.

"Мы призываем верующих разных конфессий, особенно тех в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания", - добавили в ВСЦ.

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Всеукраинский совет церквей призывает верующих разных конфессий в этот день "обратиться к Всевышнему с молитвой о защите жизни и здоровья каждого человека, оказании помощи в борьбе с пандемией, о врачах и всех, кто жертвенно служит ближним, об исцелении заболевших".

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Украина, Молитва, Коронавирус, ВСЦ.
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