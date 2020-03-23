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На Банковой отстрочили весенний призыв

На Банковой отстрочили весенний призыв
19:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно указу главы украинского государства, весенний призыв начнется не в апреле, а в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас.

Соответствующий указ №103/2020 датирован 23 марта и опубликован на сайте главы государства.

Указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

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Предварительно планировалось, что весенний призыв начнется в апреле и закончится в июне. Теперь сроки призыва перенесены на май — июль. Также на этот период перенесено увольнении в запас военнослужащих срочной службы.

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Указ президента, Весенний призыв, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ.
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