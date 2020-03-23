На Банковой отстрочили весенний призыв

Новости Украины:Согласно указу главы украинского государства, весенний призыв начнется не в апреле, а в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас.

Соответствующий указ №103/2020 датирован 23 марта и опубликован на сайте главы государства.

Указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Предварительно планировалось, что весенний призыв начнется в апреле и закончится в июне. Теперь сроки призыва перенесены на май — июль. Также на этот период перенесено увольнении в запас военнослужащих срочной службы.