У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины:Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

В других странах имя звучит как Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи. В Древней Руси Георгия также называли Гюрги, Дюрги и Дюк, в Армении распространено обращение Геворг (Геворк, Георг), в Грузии – Гиви.

Помимо многочисленных уменьшительно-ласкательных форм, в русском языке у имени Георгий существует два производных имени, которые сейчас считаются самостоятельными именами: Юрий и Егор. От каждого аналога имени Георгий в различных странах и языках были образованы женские имена – Георгина, Георгия, Иржина, Жоржина, Джорджия, Джорджиана, Джорджина, Жоржетта, Хорхелина, Дьёрдьи, Йорга, Йоргина и другие.

В христианстве особо почитается святой Георгий Победоносец, который был каппадокийским воином, принявшим во II веке нашей эры мученическую смерть. После смерти святой Георгий явился на землю, чтобы убить чудовищного дракона (змея), пожиравшего людей на территории современного Ливана, что в последствии стало излюбленным сюжетом иконописцев ("Чудо Георгия о змие"). Среди православных святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в католицизме он также покровитель рыцарства и рыцарских походов. Георгий Победоносец считается небесным покровителем многих стран и городов. "Георгиевский крест" используется во флагах флотов Англии и Грузии.

Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы.

Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора. При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.

Нерешительность и застенчивость Георгия могут помешать ему найти свою половину. Но благодаря тому, что у него много друзей, все же это становится осуществимым. Именно друзья познакомят его, создадут атмосферу, где эта избранница станет "своей" в компании. И вот тогда Георгию будет легче с ней общаться и объясниться. Предательства со стороны любимой женщины Георгий вряд ли простит, поэтому свою пассию он ищет особенно тщательно.

Поздравления

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

В общем, выше всех похвал.

Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

Поздравляю тебя, Георгий! Будь красив и обаятелен, как цветок — георгин, будь отважен и решителен, как Георгий Победоносец. Я желаю тебе успехов в любой сфере деятельности, отличных результатов в любой работе. Будь счастлив, Георгий, здоров, любим и ничем неуязвим.

Победителем по жизни

Ты всегда, Георгий будь,

Пусть добром и оптимизмом

Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,

Радость пусть в тебе живет,

Своих целей добивайся,

Будь успешней каждый год!

Георгий поздравляю,

Желаю мира, доброты, тепла,

Пусть жизнь твою плохое покидает,

И будет все в порядке у тебя.

Пусть в жизни будет больше света,

И отойдет подальше тьма,

В душе всегда лишь будет лета,

И пусть твоя исполнится мечта!

Пусть близкие твои здоровы будут,

Пусть в делах царит порядок, лад,

Пусть не страшат любые бури,

И не тревожит душу страх.

Поздравления, Георгий,

В день особый принимай.

Все мечты свои и цели

Непременно воплощай.

Пожелать хочу подъемов

Ярких и стремительных.

Будет пусть успех в работе —

Головокружительным.

Пусть преследуют во всем

Радость и везение.

Будет пусть всегда отличным

Твое настроение.

Дорогой Георгий, поздравляю!

Пусть успех сопутствует тебе,

Пусть богатство окружает,

Свет сияет на душе.

Пусть сбываются мечтанья,

Всё пусть будет хорошо.

Пусть лучи добра и пониманья

Дарят нежное тепло.

Характер Георгия индивидуален,

Он ответственен, талантами одарен,

Доброжелателен, целеустремлен,

Лоялен, справедлив бывает он.

Желаем тебе жизни интересной,

Прекрасной, удачливой, чудесной,

Энергии и замечательной любви,

Пусть сбудутся мечтания твои!

Георгий, будь отличным парнем,

Свои интересы развивай.

Стремись к тому, что сердце греет,

Живи азартно, не скучай.

Стремительных прорывав в жизни,

Запоминающихся встреч.

И очень важно, чтобы помнил,

Себя всегда нужно беречь.