Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 25 марта.

Феофанов день

Феофан Исповедник — византийский монах, летописец, почитаемый православной церковью в лике преподобного. Биография Феофана известна из жития, написанного патриархом Мефодием в 9 веке, а также из его собственного произведения "Хронография". Преподобному приписывается дар чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов.

На Киевской Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва.

Особое внимание в этот день доставалось лошадям — первым помощникам крестьян. Считалось, что если на Феофана животное захворает — то будет нездорово все лето. Для защиты от болезней и сглаза лошадей водили к роднику и поили с серебра — то есть погружали в воду серебряную монету или кольцо.

С лошадьми было связано много поговорок и примет. Например, говорили: "У хорошего хозяина нет плохой лошади". Также подмечали: если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ненастью; если фыркает в дороге — к радостной встрече.

Наблюдали в этот день и за погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

День Службы безопасности Украины

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины". Именно в этот день ежегодно, начиная с 2001-го, отмечается День Службы безопасности Украины. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы, учитывая заслуги СБУ в деле защиты государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

История создания. После провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины сразу возник вопрос о ликвидации в государстве советской системы органов госбезопасности и создании новых государственных институтов, призванных защитить его суверенитет и решать другие задачи в сфере обеспечения национальной безопасности.

20 сентября 1991 года парламент проголосовал за создание Службы национальной безопасности Украины (СНБ Украины), ликвидировав Комитет государственной безопасности УССР. В период с ноября 1991 по февраль 1992 гг. в составе СНБ Украины были созданы Главное управление разведки, Главное управление контрразведки, Управление "К" (борьба с коррупцией и организованной преступной деятельностью), ряд других основных и вспомогательных подразделений (информационно-аналитический, оперативно-технический, правительственной связи, военно-медицинский, мобилизационный, оперативного документирования, международных связей, работы с личным составом, общественных связей, инспекторский и т.д.), Институт подготовки кадров СНБ Украины, а также управления СНБ Украины в областях и Служба национальной безопасности Крыма. А 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон "О Службе безопасности Украины".

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

"В этот Международный день давайте в духе солидарности со всеми задержанными сотрудниками дадим слово общими усилиями добиваться, чтобы все сотрудники Организации Объединенных Наций могли оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, без угрозы своей безопасности". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members), отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций и помогал палестинским беженцам.

Вооруженные бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985 году. К сожалению, живым журналиста больше никто не видел. В 2009 году останки Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки Бекаа.

Проблема похищения людей с годами не становится менее острой. Напротив, в последние годы увеличивается количество нападений на сотрудников Организации Объединенных Наций, которым приходится трудиться в местах чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, войн, локальных конфликтов.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

"Отмечая этот день, мы должны противостоять худшим качествам людей. Но при этом в прошлых и нынешних противниках рабства мы воспеваем и лучшие стороны человека". 8-й Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) отмечается ежегодно 25 марта на протяжении нескольких последних лет. Соответствующая резолюция Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/62/122 вышла 17 декабря 2007 года.

Задача международной даты — сохранять память о трансатлантической торговле людьми и рабстве, а также разъяснять будущим поколениям причины и последствия этих явлений.

Не менее важная цель — доносить до сведения общества информацию об опасности, которую несут расовые предрассудки. В связи с этим, специалисты ООН создали учебно-просветительскую программу, которая должна охватывать учебные заведения и общественные организации.

Памятные мероприятия, которые проводятся во многих странах 25 марта, посвящаются миллионам человек, ставших в свое время жертвами рабства. Участники программы пытаются понять, кем были эти люди, как сложились их судьбы, какую память они смогли оставить о себе.

Международный день вафель

Свежая, с пылу с жару вафля, покрытая растаявшим шоколадом и взбитыми сливками – необыкновенное лакомство, достойное подаваться на королевский стол. 25 марта все любители вкуснейшего десерта отмечают Международный день вафель (International Waffle Day).

Данная традиция пришла из Швеции, причем дата не случайна – ровно за 9 месяцев до католического Рождества архангел Гавриил объявил деве Марии, что она беременна. 25 марта – это ещё и день, знаменующий для шведов переход от зимних работ к весенним. Жители северной страны откладывали свои дела и принимались печь традиционные сласти, как знак прихода весны.

Вафли – десерт, популярный по всему миру, любимы они и у нас в стране. Множество отечественных предприятий выпускает их различные виды с любыми начинками. Приготовить пышное угощение можно и дома при наличии специального приспособления – вафельницы.

Кстати, рифленая поверхность сделана таковой не случайно – на ней гораздо лучше держатся крема, соусы и топинги: сливки, мороженное, шоколад, варенье, сгущенка.

С немецкого (именно в Германии в 13 в. начали выпекать привычные нам вафли) название сладкой вкуснятины переводится как "сота, ячейка" (wafla). Хотя это угощение делают не только сладким – его можно подавать с различными видами сыров и другими сытными начинками. Венские и бельгийские вафли известны в мире больше всего, это классические рецепты для истинных ценителей.