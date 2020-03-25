Феофанов день: приметы и обряды 25 марта

Новости Украины:По приметам на 25 марта судили о том, каким будет урожай на лен и коноплю.

Традиции на 25 марта

В этот день, в первые часы дня, выходили на улицу встречать весну. Считалось, что если утром появится туман, то в этот год будет большой урожай на лен и коноплю. Чтобы примета сбылась, разбрасывали по двору горсть конопляных и льняных семян для угощения птиц. Раньше волокно конопли шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло - в пищу, его использовали и для малярных работ.

Если в этот день заболеет лошадь, то она не выздоровеет или не оправится от перенесенной болезни, ее нельзя будет использовать для работы в поле. С этим животным было связано много примет и суеверий. Считалось, что лошадь фыркает к дождю, трясет головой и закидывает ее кверху - к ненастью. Зимой лошадь ложится - к теплу, а храпит - к вьюге. Лошади фыркают в дороге - к радостной встрече. Если баба перешагнет через хомут или оглоблю, то лошади будет тяжело. Кони ржут - к добру.

Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет, весь год будет тяжелым. Еще приглядывали, с какой стороны от муравейников начал таять снег: если с южной - лето будет коротким и холодным.

Приметы на 25 марта

По ночам припадают к земле туманы, гонят снег пуще дождей.

Если утром туман дорогу застилает, быть большому урожаю на коноплю, да и лен будет белый и волокнистый.

Иней и туман в Феофанов день нагоняют дождь на Исакия Змеевика (12 июня).

Туман падает - к солнцу, поднимается - к ненастью.

Феофан прогоняет туман.

Ранняя весна - летом будет много непогожих дней.

При поздней весне опасных заморозков не бывает.

Солнце, звени, снег гони, холстину земли на свет тяни.

Осень прикажет, а весна придет - свое скажет.

Пахать в весну - не до сну.