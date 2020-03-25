25 марта - в Украине отмечают День СБУ

Новости Украины:Сегодня Служба безопасности Украины отмечает свой профессиональный праздник.

День СБУ ежегодно отмечается 25 марта. Этот праздник был установлен в 2001 году указом президента Украины.

Как известно, после провозглашения 24 августа 1991 года независимости Украины сразу встал вопрос о ликвидации в республике советской системы органов государственной безопасности и создания новых государственных институтов, призванных защитить ее суверенитет и решать другие задачи в сфере обеспечения национальной безопасности.

Одним из первых шагов на этом пути стало создание комиссии по разработке Концепции органов государственной безопасности Украины. Учитывая ее наработки, а также работу Комиссии Верховной Рады по реорганизации органов государственной безопасности, 20 сентября 1991 года парламент принял постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины" (СНБ Украины).

На начальном этапе построения этого органа было назначено руководство Службы и ее основные структурные подразделения. В течение сентября 1991 года - февраля 1992 разработан и утвержден штат подразделений центрального аппарата Службы, региональных органов, органов военной контрразведки и Института подготовки кадров СНБ Украины. Далее началось комплектование их личного состава, принявшего присягу на верность украинскому народу.

25 марта 1992 года, 25 лет назад, Верховная Рада приняла Закон "О Службе безопасности Украины", и дальнейшее развитие Службы происходило на достаточно четком правовом фундаменте.

За эти годы Служба Безопасности Украины претерпела много изменений и трансформаций, иногда не в лучшую сторону, но события последнего времени - Революция Достоинства и российская агрессия на востоке нашей страны внесли свои коррективы в работу этой структуры.

Новые вызовы, которые предстали перед страной, побуждают СБУ к реформированию, максимальной мобилизации сил и ресурсов, поиску путей решения сложнейших задач современности и тщательной подготовки к дню завтрашнему. Сегодняшний День отмечается согласно Указу Президента от 22 марта 2001 года.