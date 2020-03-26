Карантин в Украине: как будут работать ветклиники и зоомагазины

Кабинет министров Украины разблокировал работу ветеринарных клиник и аптек на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.
"Снятие ограничений на деятельность учреждений ветеринарной медицины предотвратит возникновение и распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных", - говорится в сообщении.
Правительство разрешило продажу семян и агрохимикатов, чтобы посевной сезон и сельскохозяйственные работы начались вовремя.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
По состоянию на сегодня, 26 марта, количество инфицированных коронавирусом Covid-19 достигла 156, пять случаев - летальные.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.