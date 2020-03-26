Карантин в Украине: как будут работать ветклиники и зоомагазины

Новости Украины:Кабинет министров отменил запрет на ветеринарную деятельность, торговлю ветпрепаратами и кормами во время карантина.

Кабинет министров Украины разблокировал работу ветеринарных клиник и аптек на время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"Снятие ограничений на деятельность учреждений ветеринарной медицины предотвратит возникновение и распространение особо опасных инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных", - говорится в сообщении.

Правительство разрешило продажу семян и агрохимикатов, чтобы посевной сезон и сельскохозяйственные работы начались вовремя.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

По состоянию на сегодня, 26 марта, количество инфицированных коронавирусом Covid-19 достигла 156, пять случаев - летальные.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.