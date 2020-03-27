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Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта

Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта

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Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Приметы на 27 марта предупреждают об опасности, которая больше всего грозит пожилым людям.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского (480-547) ‒ небесного покровителя Европы, реформатора западноевропейского монашества, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом, получившего широкое распространение в Западной Европе, православной и католической церквях.

Его еще называют “Скотником” - в честь домашнего скота, который к этому дню меняет шерсть и подшерсток.

На Венедикта люди активно ухаживают за домашними животными и скотом. К этому дню у большинства зверей начинается весенняя линька, так что хозяева активно чистят их, моют, вычесывают. Не меньше внимания уделяют и их будкам, лежанкам, хлевам, конюшням - порядки наводят везде. Меняют подстилки, стелят свежую солому, убирают навоз и грязь.

Люди проводят различные ритуалы и обряды, читают охранные заговоры - все это помогает уберечь животных от порчи и сглаза.

Ещё 27 марта – день празднования Федоровской иконы Божией матери. По преданию, образ был создан святым апостолом Лукой.

Это одна из самых почитаемых в православии икон с изображением Богородицы.

Икона признана чудотворной. А самые сильные чудеса она сотворяет именно 27 марта. Икона умеет исцелять и исполнять желания. Достаточно сегодня просто перед ней помолиться.

Федоровской иконе Божией Матери молятся о семейном счастье, крепком здоровье, лёгких родах и рождении здорового ребенка.

Сегодня всем пожилым людям категорически запрещено смотреть в зеркало в течение всего дня. Согласно поверьям, зеркало вытянет все жизненные силы. Это касается и молодых людей, но у молодых сил подольше будет.

Ещё на Фёдора-скотника нельзя колоть дрова, точить ножи, а также брать в руки оружие. По поверью, это может привести к ссорам и даже к войне.

Народные приметы:

  • Если на Фёдора-скотника мороз, то всю неделю холодно будет.

  • Услышать гром – к плодородному лету.

  • Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

  • Если на лещине сережки появились, то земля больше промерзать не будет, поэтому можно сеять мак и редис.

  • Туман в этот день – к ненастному лету.

  • Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся.

  • Гром 27 марта – к тёплому и урожайному лету.

  • Уровень воды в реках прежним остался – к жаркому и засушливому лету.

  • Куры громко кудахчут – к ссоре в семье.

  • Если корова хуже доится, то скоро испортится погода.

Знаменательные события в истории: 27 марта 2020 года

  • Если корова отказывается пить воду, или у скотины повысился аппетит, в ближайшее время пойдет дождь.

  • Если в пути лошадь споткнулась, то дорогу лучше отложить, потому что в пути может беда приключиться.

  • Сны с 26 на 27 марта очень важны, особенно для тех, кто в этот день родился. Сновидения, увиденные днем 27 марта, зачастую вещие. Во сне вы увидите своего врага.

В этот день заговаривают детский испуг. Если ребенок боится оставаться один, кричит по ночам, прячется под кроватью, то нужно заговорить воду и ею умыть дитя.

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Приметы, Обряды, 27 марта, Федор-скотник, Венедиктов день.
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